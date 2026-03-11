ب ۇ ۇ باس حاتشىسى: ايەلدەر قۇقىعى ءۇشىن كۇرەسكە قارسىلىق كۇشەيىپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش ازاماتتىق قوعام وكىلدەرىن ايەلدەر مەن قىزداردىڭ قۇقىقتارى ءۇشىن كۇرەستى جالعاستىرۋعا شاقىرىپ، الەمنىڭ كوپتەگەن ەلىندە گەندەرلىك تەڭدىككە قارسى قارسىلىق كۇشەيىپ كەلە جاتقانىن ەسكەرتتى.
ب ۇ ۇ جاڭالىقتارىنىڭ مالىمەتىنشە، باس حاتشى نيۋ-يوركتەگى بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى شتاب-پاتەرىندە ايەلدەردىڭ جاعدايى جونىندەگى كوميسسيانىڭ 70-سەسسياسى اياسىندا قۇقىق قورعاۋشى ايەلدەرمەن كەزدەسۋ بارىسىندا ءسوز سويلەدى. ول ولاردىڭ جاھاندىق قوزعالىستىڭ «الدىڭعى شەبىندە» اتقارىپ جاتقان ەڭبەگىنە العىس ءبىلدىردى.
- سىزدەر كۇن سايىن ايەلدەر مەن قىزداردىڭ قۇقىقتارىن قورعاپ، جاڭا مۇمكىندىكتەر اشىپ، قوعامدا الاۋىزدىق بايقالىپ تۇرعان كەزەڭدە ىنتىماقتاستىق ورناتىپ جۇرسىزدەر، - دەدى ول.
گۋتەرريشتىڭ ايتۋىنشا، بۇل جۇمىس كوبىنە قاۋىپ-قاتەرمەن، قورقىتۋ جانە قۋدالاۋمەن قاتار جۇرەدى.
- وزگەرىستەر ءۇشىن كۇرەسكەن كەزدە سىزدەر پاتريارحاتقا قارسى شىعاسىزدار. ال پاتريارحات بۇعان قارسىلىق كورسەتەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى باس حاتشى.
ول الەم ءالى دە «ەرلەر ۇستەمدىك ەتەتىن مادەنيەت قالىپتاسقان الەم» بولىپ وتىرعانىن ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، گەندەرلىك تەڭدىك ماسەلەسى ساياسات، ەكونوميكا جانە بولاشاقتى قالىپتاستىراتىن تەحنولوگيا سالالارىنداعى بيلىكپەن تىعىز بايلانىستى.
باس حاتشى سوڭعى ون جىلدا بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى جۇيەسىندە گەندەرلىك تەڭگەرىمدى قامتاماسىز ەتۋ باعىتىندا ايتارلىقتاي ناتيجەگە قول جەتكىزىلگەنىن ايتتى. تاريحتا العاش رەت ۇيىمنىڭ جوعارى باسشىلىعى اراسىندا تولىق گەندەرلىك تەڭدىك ورناتىلدى. بۇل ءارى شتاب- پاتەردە، ءارى الەمدەگى وكىلدىكتەر باسشىلارى اراسىندا جۇزەگە استى.
ەگەر ون جىل بۇرىن شامامەن 160 جوعارى لاۋازىمدى تۇلعانىڭ تەك 30 پايىزى عانا ايەلدەر بولسا، بۇگىندە تولىق گەندەرلىك تەڭگەرىمگە قول جەتكىزىلگەن. گۋتەرريش بۇل ءۇشىن كادر ىرىكتەۋ ەرەجەلەرىن وزگەرتۋ قاجەت بولماعانىن اتاپ ءوتتى.
- گەندەرلىك تەڭدىككە جەتۋ ءۇشىن ەرەجەلەردى وزگەرتۋ مىندەتتى ەمەس. تەك ايەلدەرگە ەرلەرمەن بىردەي مۇمكىندىك بەرۋ كەرەك، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە باس حاتشى ايەلدەر قۇقىقتارىنا قارسى جاھاندىق قارسىلىقتىڭ كۇشەيىپ كەلە جاتقانىن ەسكەرتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ءۇردىس جالعان اقپارات، قورقىنىش جانە «مادەني سوعىس» دەپ اتالاتىن قۇبىلىس ارقىلى ءورشىپ وتىر.
سوعان قاراماستان، ايەلدەر ادام قۇقىقتارىن قورعاۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارىپ كەلەدى. بۇل دەنساۋلىق ساقتاۋ، كليمات ماسەلەلەرى، بەيبىتشىلىك ورناتۋ جانە ەڭبەك قۇقىقتارىن قورعاۋ سالالارىن قامتيدى.
گۋتەرريش بەلسەندىلەردى ءوز جۇمىسىن جالعاستىرۋعا شاقىرىپ، قول جەتكىزىلگەن جەتىستىكتەردىڭ ءالى دە وسال ەكەنىن ايتتى.
كەزدەسۋ سوڭىندا باس حاتشى قاتىسۋشىلارعا قولداۋ ءبىلدىردى.
- ارتقا شەگىنۋ بولمايدى، قول جەتكىزىلگەن جەتىستىكتەردەن باس تارتۋ بولمايدى. ءبىز ەشقاشان بەرىلمەيمىز، - دەدى ول.