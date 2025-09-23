ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىندا جوعارى دەڭگەيدەگى دەبات ءوتىپ جاتىر
نيۋ-يورك. KAZINFORM - نيۋ-يوركتەگى ب ۇ ۇ- نىڭ شتاب-پاتەرىندە ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسى اياسىندا جوعارى دەڭگەيدەگى پىكىرتالاس ءوتىپ جاتىر، دەپ جازدى AZƏRTAC.
وتىرىستى ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش كىرىسپە سوزبەن اشتى.
ودان كەيىن وسى جىلعى باس اسسامبلەيا ءتورايىمى - اننالەنا بەربوك ءسوز سويلەيدى. بۇدان سوڭ داستۇرگە ساي العاشقى بولىپ برازيليا پرەزيدەنتى لۋيس يناسيۋ لۋلا دا سيلۆا مىنبەرگە شىعادى. ودان كەيىن، ءىس-شارا يەسى رەتىندە، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ءسوز سويلەيدى.
«بىرگە - بەرەكەلى: بەيبىتشىلىك، دامۋ جانە ادام قۇقىقتارى جولىنداعى 80 جىلدان استام ۋاقىت» دەگەن اتاۋمەن ءوتىپ جاتقان سەسسيادا رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى سوعىس، گازا سەكتورىنداعى جاعداي، پالەستينا ماسەلەسى، تۇراقتى دامۋ ماقساتتارى جانە كليمات داعدارىسى سياقتى تاقىرىپتار قاراستىرىلادى.
جوعارى دەڭگەيدەگى پىكىرتالاستار 30-قىركۇيەككە دەيىن جالعاسادى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ت م د ەلدەرى باسشىلارىنىڭ ىشىندە ءبىرىنشى بولىپ ءسوز سويلەيدى. بارلىعى 97 مەملەكەت باسشىسى قاتىسادى.
Jibek Joly پرەزيدەنتتىڭ ءسوز سويلەۋىن ونلاين كورسەتەدى.