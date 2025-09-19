ب ۇ ۇ: گازاداعى سوعىس سالدارىنان ميلليوننان استام ادام بوسقىنعا اينالدى
استانا. KAZINFORM - ناۋرىز ايىنىڭ ورتاسىندا يزرايل مەن حاماس اراسىنداعى اتىستى توقتاتۋ كەلىسىمى بۇزىلعالى گازا سەكتورىندا ميلليوننان استام ادام بوسقىنعا اينالدى، دەپ جازدى REPORT. AZ.
ب ۇ ۇ-نىڭ گۋمانيتارلىق ىستەردى ۇيلەستىرۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، تەك قىركۇيەكتىڭ وزىندە گازا قالاسىنىڭ 250 مىڭنان استام تۇرعىنى ۇيلەرى مەن باسپانالارىن تاستاپ كەتۋگە ءماجبۇر بولعان.
- ساندار جىلدام ءوسىپ كەلەدى: تەك سوڭعى ايدا 200 مىڭعا جۋىق ادام گازانىڭ سولتۇستىگىنەن گازانىڭ وڭتۇستىگىنە كوشىرىلدى. ونىڭ ىشىندە جەكسەنبىدەن بەرى 56 مىڭ ادام. قاتاڭ شەكتەۋلەرگە قاراماستان، ب ۇ ۇ مەن سەرىكتەستەر زارداپ شەككەن انكلاۆ تۇرعىندارىنا ومىرلىك قولداۋ كورسەتۋ ءۇشىن قولدان كەلگەننىڭ ءبارىن جاساۋدا، - دەلىنگەن حابارلامادا.
OCHA قازىرگى ۋاقىتتا گازا تۇرعىندارى الاتىن كومەك ولاردىڭ ۇلكەن قاجەتتىلىكتەرىنەن الدەقايدا از ەكەنىن اتاپ ءوتتى. اش قالعان حالىققا قولداۋ كورسەتۋ جۇيەلى تۇردە بۇعاتتالىپ، اپتا سايىن جاڭا شەكتەۋلەر ەنگىزىلەدى.
- يزرايل بيلىگى سونىمەن قاتار كەيبىر ازىق-تۇلىك ونىمدەرىن، مىسالى، جەرجاڭعاق مايىن «ءساندى تاۋارلار» ساناتىنا جاتقىزىپ، ولاردىڭ يمپورتىنا تىيىم سالىپ، بۇرىن ساتىپ الىنعان ۇلكەن كولەمدەگى گۋمانيتارلىق كومەكتى انكلاۆتان تىس جەردە قالدىردى. گازاداعى گۋمانيتارلىق كولىكتەرگە دە توسقاۋىل قويىلدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۇيىم.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن حالىقارالىق گۋمانيتارلىق ۇيىمدار يزرايلدىڭ گازاعا شابۋىلىن توقتاتۋعا شاقىرعانىن جازعان بولاتىنبىز.
اۆتور
دينارا ماحانوۆا