    09:56, 19 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ب ۇ ۇ: گازاداعى سوعىس سالدارىنان ميلليوننان استام ادام بوسقىنعا اينالدى

    استانا. KAZINFORM - ناۋرىز ايىنىڭ ورتاسىندا يزرايل مەن حاماس اراسىنداعى اتىستى توقتاتۋ كەلىسىمى بۇزىلعالى گازا سەكتورىندا ميلليوننان استام ادام بوسقىنعا اينالدى، دەپ جازدى REPORT. AZ.

    БҰҰ: Газадағы соғыс салдарынан миллионнан астам адам босқынға айналды
    فوتو: report.az

    ب ۇ ۇ-نىڭ گۋمانيتارلىق ىستەردى ۇيلەستىرۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، تەك قىركۇيەكتىڭ وزىندە گازا قالاسىنىڭ 250 مىڭنان استام تۇرعىنى ۇيلەرى مەن باسپانالارىن تاستاپ كەتۋگە ءماجبۇر بولعان.

    - ساندار جىلدام ءوسىپ كەلەدى: تەك سوڭعى ايدا 200 مىڭعا جۋىق ادام گازانىڭ سولتۇستىگىنەن گازانىڭ وڭتۇستىگىنە كوشىرىلدى. ونىڭ ىشىندە جەكسەنبىدەن بەرى 56 مىڭ ادام. قاتاڭ شەكتەۋلەرگە قاراماستان، ب ۇ ۇ مەن سەرىكتەستەر زارداپ شەككەن انكلاۆ تۇرعىندارىنا ومىرلىك قولداۋ كورسەتۋ ءۇشىن قولدان كەلگەننىڭ ءبارىن جاساۋدا، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    OCHA قازىرگى ۋاقىتتا گازا تۇرعىندارى الاتىن كومەك ولاردىڭ ۇلكەن قاجەتتىلىكتەرىنەن الدەقايدا از ەكەنىن اتاپ ءوتتى. اش قالعان حالىققا قولداۋ كورسەتۋ جۇيەلى تۇردە بۇعاتتالىپ، اپتا سايىن جاڭا شەكتەۋلەر ەنگىزىلەدى.

    - يزرايل بيلىگى سونىمەن قاتار كەيبىر ازىق-تۇلىك ونىمدەرىن، مىسالى، جەرجاڭعاق مايىن «ءساندى تاۋارلار» ساناتىنا جاتقىزىپ، ولاردىڭ يمپورتىنا تىيىم سالىپ، بۇرىن ساتىپ الىنعان ۇلكەن كولەمدەگى گۋمانيتارلىق كومەكتى انكلاۆتان تىس جەردە قالدىردى. گازاداعى گۋمانيتارلىق كولىكتەرگە دە توسقاۋىل قويىلدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۇيىم.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن حالىقارالىق گۋمانيتارلىق ۇيىمدار يزرايلدىڭ گازاعا شابۋىلىن توقتاتۋعا شاقىرعانىن جازعان بولاتىنبىز.

    اۆتور

    دينارا ماحانوۆا

