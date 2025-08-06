ب ۇ ۇ: گازاداعى اشتىقتى توقتاتۋ ءۇشىن كۇن سايىن جۇزدەگەن جۇك كولىگىن جەتكىزۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ گۋمانيتارلىق ماسەلەلەردى ۇيلەستىرۋ باسقارماسىنىڭ وكىلى يەنس لەركە گازا سەكتورىنداعى جاعدايدىڭ اسا اۋىر ەكەنىن ايتىپ، ميلليونداعان ادامدى قۇتقارۋ ءۇشىن كۇن سايىن جۇزدەگەن گۋمانيتارلىق كولىك جىبەرىلۋى كەرەك ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى انادولى.
بۇل تۋرالى ول جەنەۆاداعى ب ۇ ۇ بولىمشەسىندە وتكەن اپتا سايىنعى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ايتتى.
- گازادا ەڭ قاجەتتى زاتتاردىڭ ءوزى قاتتى جەتىسپەيدى، ادامدار كۇن سايىن اشتىقتان ءولىپ جاتىر. بۇل - بۇرىن-سوڭدى بولماعان اپات. كۇن سايىن جۇزدەگەن جۇك كولىگى قاجەت. اپتالار ەمەس - ايلار، بالكىم جىلدار بويى. ءبىز اشارشىلىق شەگىنە جەتتىك. بۇل جاعداي ءبىر تۇندە شەشىلمەيدى، - دەدى لەركە.
گۋمانيتارلىق كومەك جەتكىلىكسىز
لەركەنىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى ۋاقىتتا جەتكىزىلگەن ازعانتاي گۋمانيتارلىق كومەكتى اتاپ وتۋگە ەش نەگىز جوق.
- بۇل ماقتاۋعا تۇرمايدى. بىزدە مىڭداعان توننا گۋمانيتارلىق جۇك بار، ونىڭ ىشىندە دونورلار قارجىلاندىرعان ازىق-تۇلىك تە بار، ول گازا شەكاراسىندا كۇتىپ تۇر. بۇل زاتتار تەگىن تۇردە مۇقتاج جاندارعا جەتكىزىلۋى ءتيىس. بۇل - ءبىزدىڭ مىندەتىمىز. ءبىراق بىزگە قاجەتتى جاعداي دا، قولداۋ دا جاسالماي وتىر، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار لەركە تەك گۋمانيتارلىق جۇكپەن شەكتەلۋگە بولمايتىنىن، گازاعا كوممەرتسيالىق تاۋارلاردىڭ دا كىرۋىنە مۇمكىندىك بەرىلۋى ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بلوكادا، اشارشىلىق جانە ءولىم
گازا سەكتورى ءيزرايلدىڭ قاتاڭ بلوكاداسىندا جانە كۇندەلىكتى اسكەري شابۋىلدار استىندا قالدى. ازىق-تۇلىك، اۋىز سۋ، ءدارى-دارمەك پەن گيگيەنالىق قۇرالدار جەتىسپەيدى. بالالار اراسىنداعى ءولىم-ءجىتىم كۇن سايىن ءوسىپ جاتىر.
جەرگىلىكتى جانە حالىقارالىق دەرەككوزدەر ءيزرايلدىڭ اشتىق پەن ءشولدى قارۋ رەتىندە ادەيى پايدالانىپ وتىرعانىن حابارلايدى. سونىمەن بىرگە گازا اۋماعىنىڭ %88 ى جويىلعان دەپ باعالانىپ وتىر.
يزرايل اسكەرى بوسقىنداردىڭ ۋاقىتشا تۇرىپ جاتقان جەرلەرىن - شاتىرلى لاگەرلەر، مەكتەپتەر جانە وزگە دە ازاماتتىق نىسانداردى اتقىلاۋدى جالعاستىرۋدا. ادامدار ۇيلەرىن بىرنەشە رەت تاستاپ، انتيسانيتارلىق جاعدايدا ءومىر ءسۇرىپ جاتىر. مۇنداي ورتادا جۇقپالى اۋرۋلار كەڭىنەن تارالۋدا.
قايعىلى ستاتيستيكا
2023 -جىلدىڭ 7-قازانىنان بەرى يزرايلدىڭ اسكەري شابۋىلدارى سالدارىنان گازادا:
كەمىندە 60933 پالەستينالىق قازا تاپتى،
150027 ادام جاراقات الدى،
2,3 ميلليون تۇرعىننىڭ ىشىنەن 2 ميلليوننان استامى بوسقىنعا اينالدى.
ايتا كەتەلىك گازا سەكتورىنا بەس ەلدەن گۋمانيتارلىق كومەك جەتكىزىلگەن ەدى.