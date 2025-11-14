ب ۇ ۇ: گازا سەكتورىنداعى بالالارعا ۆاكسينالار سالىنىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى مەن ب ۇ ۇ-نىڭ بالالار قورى گازاداعى 44 مىڭ بالاعا مەديتسينالىق كومەك كورسەتىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ب ۇ ۇ جاڭالىقتار قىزمەتى جاريالادى.
يممۋنداۋ ناۋقانى 18-قاراشاعا دەيىن جۇرگىزىلەدى.
قاقتىعىسقا دەيىن گازادا 54 يممۋنداۋ ورتالىعى بولدى. ايماق بالالاردى ۆاكسينامەن قامتۋ بويىنشا الەمدىك كوشباسشىلاردىڭ قاتارىندا ەدى.
- 20 مىڭنان استام بالانىڭ ءومىرىن قيعان سوعىستان كەيىن بىزدە امان قالعانداردى قورعاۋعا مۇمكىندىك بار. ءار بالاعا ەكپە ەگۋ، ولاردىڭ دەنساۋلىعىن ساقتاۋ جانە دۇرىس تاماقتانۋىن قامتاماسىز ەتۋ تەك گۋمانيتارلىق شارا ەمەس، مورالدىق مىندەت. ءبىز سوعىستىڭ ورتاسىندا تۋعان بالالاردىڭ بولاشاعىن قورعايمىز جانە قيراندىلار اراسىنداعى ءۇمىتتى وشىرمەيمىز، - دەدى يۋنيسەف-تىڭ پالەستينا مەملەكەتى بويىنشا ارنايى وكىلى دجوناتان ۆەيتچ.
ناۋقان بارىسىندا يۋنيسەف گازا سەكتورىنا ۆاكسينا مەن مەديتسينالىق جابدىقتار جانە تاعامدىق قوسپالاردىڭ 11 ءتۇرىن جەتكىزەدى. ەكپە ەگۋ جۇمىستارى گازا سەكتورى بويىنشا 149 دەنساۋلىق ساقتاۋ مەكەمەسى مەن 10 موبيلدى بولىمشە ارقىلى جۇرگىزىلەدى.