ب ۇ ۇ گازا سەكتورىندا 1 ميلليون تۇرعىنعا گۋمانيتارلىق كومەك ۇلەستىردى
استانا. KAZINFORM - ب ۇ ۇ دۇنيەجۇزىلىك ازىق-تۇلىك باعدارلاماسىنىڭ (د ب ا ب) قىزمەتكەرلەرى اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىم كۇشىنە ەنگەن كۇننەن بەرى گازا سەكتورىندا شامامەن 1 ميلليون ادامعا ازىق-تۇلىك جيىنتىعىن تاراتتى. الايدا ۇيىم وكىلدەرى مۇنداي كومەك كولەمى قازىرگى كۇردەلى جاعدايدا جەتكىلىكسىز ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ جازدى انادولى.
بۇل تۋرالى د ب ا ب-تىڭ تاياۋ شىعىس، سولتۇستىك افريكا جانە شىعىس ەۋروپا بويىنشا كوممۋنيكاتسيالار جونىندەگى ايماقتىق اعا مامانى ءارى باسپا ءسوز حاتشىسى ابير ەتەفا مەن ۇيىمنىڭ گازا سەكتورىنداعى وكىلى نۋر حامماد ب ۇ ۇ-نىڭ جەنيەۆاداعى اپتالىق باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا ونلاين فورماتتا حابارلادى.
ەتەفانىڭ ايتۋىنشا، اتىستى توقتاتۋ كەلىسىمىنە قول قويىلعانىنا شامامەن ءبىر اي بولدى.
- ءبىز گازا سەكتورىندا شامامەن 1 ميلليون ادامعا ازىق-تۇلىك تاراتتىق. بۇل - اشتىقپەن كۇرەسۋگە باعىتتالعان كەشەندى وپەراتسيانىڭ ءبىر بولىگى. ءبىراق كومەكتى ۋادە ەتىلگەن دەڭگەيگە دەيىن كەڭەيتۋ ءۇشىن بىزگە كوبىرەك قولجەتىمدىلىك، قوسىمشا شەكارا وتكەلدەرىن اشۋ جانە جولداردىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرۋ قاجەت، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، كومەك تاراتۋ ءالى دە شەكتەۋلى. د ب ا ب اتىستى توقتاتقاننان كەيىن 1,6 ميلليون ادامدى قامتۋدى ماقسات ەتكەن، ءبىراق ازىرگە 1 ميلليون ادامعا عانا كومەك كورسەتىلدى.
قازىر گازا بويىنشا 44 ازىق-تۇلىك تاراتۋ پۋنكتى جۇمىس ىستەيدى. سونداي-اق دباب قولداۋ كورسەتىپ وتىرعان 17 ناۋبايحانا كۇنىنە 700 مىڭ ادامدى جاڭا پىسكەن نانمەن قامتاماسىز ەتىپ وتىر.
ەتەفانىڭ دەرەگىنشە، قازان ايىندا 150 مىڭ ايەل مەن بەس جاسقا دەيىنگى بالا ماڭىزدى تاعامدىق قوسپالار الدى - بۇل جوسپارلانعان كولەمنىڭ شامامەن جارتىسى.
- اتىستى توقتاتقاننان كەيىن جۇزدەگەن مىڭ ادام گازانىڭ سولتۇستىگىنە ورالدى، ءبىراق ولاردىڭ كوبىسى قيراعان ۇيلەرىندە تۇرىپ جاتىر. ازىق-تۇلىككە قول جەتكىزۋ ءالى دە كۇردەلى. كوپتەگەن بوسقىن وتباسىلار سەكتوردىڭ وڭتۇستىگىندە شاتىرلاردا تۇرىپ، نەگىزگى قاجەتتىلىكتەرگە ءزارۋ، - دەدى ەتەفا.
ونىڭ ايتۋىنشا، گۋمانيتارلىق كومەك پەن ازداعان كوممەرتسيالىق جۇك جەتكىزىلىمىنە بايلانىستى قازان ايىنىڭ ورتاسىندا ازىق-تۇلىك تۇتىنۋ دەڭگەيى ءسال جاقسارعانىمەن، ول ءالى دە قاقتىعىسقا دەيىنگى مەجەدەن الدەقايدا تومەن.
ال د ب ا ب وكىلى نۋر حامماد گازانىڭ سولتۇستىگىنە گۋمانيتارلىق كومەكتىڭ جەتكىلىكسىز ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- اتىستى توقتاتۋ ءۇمىت ۇيالاتىپ ەدى، ءبىراق تۇرعىندار ءالى دە بەلگىسىزدىك پەن ۇرەيدە ءومىر ءسۇرىپ جاتىر. بۇل ولاردىڭ پسيحولوگيالىق جاعدايىنا قاتتى اسەر ەتۋدە، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، يزرايل گازا سەكتورىندا اتىستى توقتاتۋ رەجيمىن تاعى دا بۇزدى.