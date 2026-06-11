ب ا ق وكىلدەرى اراسىندا شاحماتتان جارىس وتەدى
استانا. KAZINFORM - بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى قىزمەتكەرلەرى كۇنىنە وراي قازاقستان شاحمات فەدەراتسياسى جانە «Qazcontent» ا ق بىرلەسە وتىرىپ «QAZCONTENT OPEN 2026» شاحمات تۋرنيرىن ۇيىمداستىرادى.
تۋرنير 2026-جىلدىڭ 20-ماۋسىمىندا استانا قالاسىنداعى Spaces كوۆوركينگىندە (سامال شاعىن اۋدانى، 11) وتەدى.
قاتىسۋشىلاردى تىركەۋ ساعات 09:00 دە باستالادى.
QAZCONTENT OPEN 2026 تۋرنيرى شۆەيتساريالىق جۇيە بويىنشا 7 تۋردان تۇرادى، «Swiss-Manager» كومپيۋتەرلىك باعدارلاماسى قولدانىلادى. 4 ۇزدىك قاتىسۋشى جارتىلاي فينالعا شىعىپ، نوكاۋت جۇيەسى بويىنشا وينايدى. قاتىسۋعا تەلەديدار، باسپا، راديو، ينتەرنەت ب ا ق قىزمەتكەرلەرى، سونداي-اق بلوگەرلەر مەن ينفليۋەنسەرلەر شاقىرىلادى.
جەڭىمپازدارعا ديپلومدار، باعالى سىيلىقتار جانە جۇلدە قورى تابىستالادى.
• 1-ورىن - 500000 تەڭگە
• 2-ورىن - 200000 تەڭگە
• 3-ورىن - 100000 تەڭگە
بارلىق ناتيجە حالىقارالىق Chess-Results.com پلاتفورماسىندا جاريالانادى.
قاتىسۋ ءۇشىن كەلەسى سىلتەمە ارقىلى تىركەلۋ قاجەت: https://arshat.kz/chess.html
تىركەۋ 2026-جىلعى 18-ماۋسىم كۇنى ساعات 18:00 دە اياقتالادى.
تۋرنيرگە فيدە بليتس-رەيتينگى 2000 نان اسپايتىن، كاسىبي شاحماتشى نەمەسە جاتتىقتىرۋشى بولىپ تابىلمايتىن تۇلعالار عانا قاتىسا الادى.