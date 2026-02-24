ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:15, 24 - اقپان 2026 | GMT +5

    ب ا ق: ا ق ش ليۆانداعى ەلشىلىگىنەن ونداعان قىزمەتكەردى ەۆاكۋاتسيالادى

    استانا. KAZINFORM – ا ق ش بۇگىن ليۆان استاناسى بەيرۋتتەگى ەلشىلىگىنەن ونداعان قىزمەتشىنى ەۆاكۋاتسيالادى. بۇل تۋرالى LBCI تەلەارناسى حابارلادى، دەپ جازادى انادولى.

    Фото: Анадолы

    حابارلامادا ديپلوماتيالىق ميسسيا وكىلدەرىنىڭ رافيك حاريري اتىنداعى حالىقارالىق اۋەجايدان ۇشىپ شىققانى ايتىلادى.

    ەۆاكۋاتسيا وڭىردەگى وقيعالاردىڭ شيەلەنىسۋ مۇمكىندىگىنە بايلانىستى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جاسالعان.

    ازىرگە بۇعان بايلانىستى ا ق ش ەلشىلىگى تاراپىنان ەشقانداي پىكىر بىلدىرىلمەدى.

    وسىعان دەيىن يران مەن ا ق ش- تىڭ 26-اقپاندا جەنيەۆادا تاعى دا كەلىسسوز وتكىزەتىنى تۋرالى جازدىق.

