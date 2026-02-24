10:15, 24 - اقپان 2026 | GMT +5
ب ا ق: ا ق ش ليۆانداعى ەلشىلىگىنەن ونداعان قىزمەتكەردى ەۆاكۋاتسيالادى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش بۇگىن ليۆان استاناسى بەيرۋتتەگى ەلشىلىگىنەن ونداعان قىزمەتشىنى ەۆاكۋاتسيالادى. بۇل تۋرالى LBCI تەلەارناسى حابارلادى، دەپ جازادى انادولى.
حابارلامادا ديپلوماتيالىق ميسسيا وكىلدەرىنىڭ رافيك حاريري اتىنداعى حالىقارالىق اۋەجايدان ۇشىپ شىققانى ايتىلادى.
ەۆاكۋاتسيا وڭىردەگى وقيعالاردىڭ شيەلەنىسۋ مۇمكىندىگىنە بايلانىستى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جاسالعان.
ازىرگە بۇعان بايلانىستى ا ق ش ەلشىلىگى تاراپىنان ەشقانداي پىكىر بىلدىرىلمەدى.
وسىعان دەيىن يران مەن ا ق ش- تىڭ 26-اقپاندا جەنيەۆادا تاعى دا كەلىسسوز وتكىزەتىنى تۋرالى جازدىق.