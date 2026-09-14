ب ا ءا مەن يران باسشىلارى سوعىس باستالعالى العاش رەت كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - ابۋ-دابي مۇراگەر حانزاداسى شەيح حالەد بەن مۇحاممەد بەن زايد ءال ناحايان ءۇندىستاندا وتكەن بريكس سامميتىندە يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيانمەن كەزدەستى.
بۇل ا ق ش پەن ءيزرايلدىڭ يرانعا قارسى سوعىسى باستالعالى ەكى ەل باسشىلارىنىڭ العاشقى جوعارى دەڭگەيدەگى كەزدەسۋى بولدى، دەپ حابارلايدى Euronews.
ب ا ءا پرەزيدەنتىنىڭ ديپلوماتيالىق ماسەلەلەر جونىندەگى كەڭەسشىسى انۆار گارگاش ەلدەر اراسىندا سەنىم ورناتۋ قاجەت ەكەنىن ايتىپ، گەوگرافيالىق ورنالاسۋ ب ا ءا- ءنى يرانمەن ديالوگ جۇرگىزۋگە ماجبۇرلەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
19-تامىزدا ب ا ءا يرانمەن ساۋدا جانە قارجىلىق بايلانىستارىن ۇزگەن بولاتىن. الايدا ساراپشىلار پارسى شىعاناعىنداعى ەلدەردىڭ يرانعا قاتىستى ۇستانىمى وزگەرىپ، تەگەراندى وقشاۋلاۋدان گورى ونىمەن بايلانىستى تاۋەكەلدەردى باسقارۋعا باسىمدىق بەرىلىپ جاتقانىن اتاپ وتەدى.
ساۋدا مەن ەنەرگەتيكانى قورعاۋعا شاقىردى
ب ا ءا مەن يران بريكس قۇرامىنا كىرەتىن 10 مەملەكەتتىڭ قاتارىندا. ەكى ەل سەنبىدە قابىلدانعان «نيۋ-دەلي دەكلاراتسياسىن» قولداپ، تاياۋ شىعىستاعى شيەلەنىستىڭ كۇشەيۋىنە الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى.
قۇجاتتا بەيبىت تۇرعىندار مەن ازاماتتىق ينفراقۇرىلىمدى قورعاۋعا، ۇلتتىق ەگەمەندىكتى قۇرمەتتەۋگە جانە ديپلوماتيالىق جولمەن تۇراقتى رەتتەۋگە شاقىرۋ بار. سونداي-اق الەمدىك ساۋدا، جەتكىزۋ تىزبەكتەرى مەن ەنەرگيا رەسۋرستارىنىڭ ۇزدىكسىز تاسىمالىن قامتاماسىز ەتۋ قاجەتتىگى ايتىلعان.
پەزەشكيان بريكس Plus وتىرىسىندا ءبىر ەلدىڭ ەكونوميكالىق جانە ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىمىنا جاسالعان شابۋىلدىڭ زاردابى بۇكىل الەمگە اسەر ەتەتىنىن مالىمدەدى. ول ءبىرجاقتى سانكتسيالار ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى مەن حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىنا زيان كەلتىرەتىنىن ايتىپ، ۇلتتىق ۆاليۋتالاردى پايدالانۋدى كەڭەيتۋگە شاقىردى.
ورمۋزعا قاتىستى كەلىسسوز قايدا وتەدى؟
پەزەشكياننىڭ ايتۋىنشا، دۇيسەنبىدە ماسكاتتا اراب ەلدەرىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى ورمۋز بۇعازى ارقىلى يران مەن ومان بىرلەسىپ ۇيىمداستىراتىن تەڭىز باعىتىن قۇرۋ ماسەلەسىن تالقىلايدى.
ب ا ءا بۇعان دەيىن ستراتەگيالىق بۇعازعا باقىلاۋدى ءبىر عانا ەلدىڭ الۋىنا جول بەرمەيتىنىن مالىمدەگەن. گارگاش سونداي-اق مۇناي تانكەرلەرىنە جاسالعان شابۋىلدار مەن قوقان-لوقىنى قابىلداۋعا بولمايتىنىن ايتتى.
پەزەشكيان ءوز كەزەگىندە ا ق ش يراندى قورشاۋدى جانە سوققى بەرۋدى توقتاتقان جاعدايدا، تەگەران ورمۋز بۇعازىن تولىق اشاتىنىن جەتكىزدى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن ورمۋزداعى شيەلەنىس سالدارىنان 400 كەمە مەن 6 مىڭ تەڭىزشى پارسى شىعاناعىنان شىعا الماي وتىرعانىن جازدىق.
سونداي-اق وسىدان ەكى كۇن بۇرىن يران پرەزيدەنتى ورمۋز بۇعازىن اشۋدىڭ جاڭا شارتىن جاريالادى.