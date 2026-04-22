ب ا ءا-دە ءومىر بويىنا سوتتالعان قازاقستاندىقتى ەلگە قايتارۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندە ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان قازاقستاندىق ەرنۇر الماحاندى ەلگە ەكستراديتسيالاۋ مۇمكىندىگىن جوققا شىعارمايدى. بۇل تۋرالى ءماجىلىس كۋلۋارىندا سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى الىبەك باقايەۆ ءمالىم ەتتى.
س ءى م مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا سوتتالعان ازامات دۋباي قالاسىنىڭ ءبىرىنشى ساتىداعى سوتىنىڭ ۇكىمىنە اپەللياتسيالىق شاعىم بەرگەن. وسىعان بايلانىستى ەكستراديتسيا ماسەلەسىن قاراۋ ازىرگە ەرتە.
- اپەللياتسيا بەرىلدى، ءتيىستى راسىمدەر ءجۇرىپ جاتىر. سوندىقتان ەكستراديتسيا تۋرالى ازىرگە ءسوز قوزعاۋعا بولمايدى. الدىمەن سوت پروتسەسى تولىق اياقتالۋى ءتيىس. بارلىق شارالار ب ا ءا زاڭناماسىنا سايكەس جۇرگىزىلەدى، - دەدى ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى الىبەك باقايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن عانا ەكستراديتسيا ماسەلەسى قاراستىرىلۋى مۇمكىن.
- جالپى، ەكستراديتسيا ەكىجاقتى كەلىسىمدەر نەگىزىندە جۇزەگە اسىرىلادى. ءبىراق بارلىق پروتسەسس كەزەڭ-كەزەڭىمەن وتەدى. الدىمەن سوت شەشىمى شىعۋى كەرەك. ەگەر ازاماتقا قاتىستى ۇكىم كۇشىنە ەنسە، وندا ءتيىستى كەلىسىمدەر ىسكە قوسىلادى. قازاقستان كوپتەگەن ەلدەرمەن وسىنداي كەلىسىمدەرگە قول قويعان، سونىڭ ارقاسىندا ازاماتتارىمىزدى ەلگە قايتارۋعا مۇمكىندىك بار، - دەدى ول.
ۆەدومستۆونىڭ حابارلاۋىنشا، قازىرگى تاڭدا بۇل ءىس بويىنشا ادۆوكاتتار مەن قازاقستاننىڭ دۋبايداعى باس كونسۋلدىعى جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر.
- ءىس بويىنشا اۋىر قۇقىق بۇزۋشىلىقتار بار، سوندىقتان ەگجەي-تەگجەيىنە توقتالعىم كەلمەيدى. بارلىعى سوت شەشىمىندە كورسەتىلگەن. باس كونسۋلدىق ءوز تاراپىنان مىندەتتى تۇردە قولداۋ كورسەتەدى، ويتكەنى بۇل - ءبىزدىڭ ازاماتىمىز، - دەپ تۇيىندەدى ول.
ەسكە سالا كەتەيىك، اقتوبە وبلىستىق قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا ەكى سوتتالۋشى ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.