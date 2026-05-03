ب ا ءا اۋە كەڭىستىگىن تولىق اشاتىنىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - ب ا ءا ازاماتتىق اۆياتسياسىنىڭ باس باسقارماسى بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ اۋە كەڭىستىگىندە اەروناۆيگاتسيانىڭ تولىق قالپىنا كەلتىرىلگەنىن جانە ۋاقىتشا ساقتىق شارالارىنىڭ جويىلعانىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى WAM.
بۇل شەشىم پايدالانۋ جاعدايلارى مەن قاۋىپسىزدىكتى جان- جاقتى باعالاۋ ناتيجەسىندە جانە ءتيىستى ورگاندارمەن كەلىسە وتىرىپ قابىلداندى.
اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىكتىڭ ەڭ جوعارى دەڭگەيىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ناقتى ۋاقىتتاعى ۇزدىكسىز مونيتورينگ جالعاسىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى اۋە كەڭىستىگىندەگى شەكتەۋلەردى 27-ساۋىرگە دەيىن ۇزارتقانى حابارلانعان بولاتىن.
سونداي-اق FlyArystan اقتاۋدان دۋبايعا ۇشاتىن رەيستەردى جازدىڭ سوڭىنا دەيىن توقتاتتى.