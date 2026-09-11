ازىق-تۇلىك تاعى ارزانداي ءتۇستى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 9-قىركۇيەكتەگى جاعداي بويىنشا ەسەپتى اپتادا قازاقستاندا ءبىرقاتار الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسى تومەندەگەنى بايقالدى، دەپ حابارلايدى ق ر ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە رەفورمالار اگەنتتىگىنىڭ ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ تەلەگرام ارناسى.
اپتا ىشىندە كارتوپتىڭ (-6,9 پايىز)، پيازدىڭ (-5,9 پايىز)، اق قىرىققاباتتىڭ (-5,1 پايىز)، ءسابىزدىڭ (-4,5 پايىز)، المانىڭ (-0,8 پايىز)، ناننىڭ (-0,4 پايىز) جانە ىرىمشىكتىڭ (-0,3 پايىز) باعاسى تومەندەدى.
وسى اپتادا ءبىرىنشى سۇرىپتى بيداي ۇنى، روجكي، ءسۇت جانە سۇزبە باعاسى وزگەرىسسىز قالدى.
وڭىرلىك بولىنىستە ەلدىڭ ءبىرقاتار قالالارىندا دەفلياتسيالىق ديناميكا بايقالدى. ءبىر اپتا ىشىندە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعالارىنىڭ جالپى دەڭگەيى استانا، اتىراۋ، جەزقازعان، قىزىلوردا، وسكەمەن، سەمەي جانە تۇركىستان قالالارىندا 0,1 پايىزعا تومەندەدى. الماتى، اقتوبە، قاراعاندى، قوستاناي جانە تاراز قالالارىندا باعالار الدىڭعى اپتا دەڭگەيىندە ساقتالدى.
رەسپۋبليكا بويىنشا پيازدىڭ ورتاشا باعاسى ءبىر كيلوگرامىنا 156 تەڭگەنى قۇرادى. بۇل رەتتە ەڭ تومەن باعا پاۆلودار قالاسىندا تىركەلدى - ءبىر كيلوگرامىنا 123 تەڭگە.
ەل بويىنشا ءسابىزدىڭ ورتاشا باعاسى ءبىر كيلوگرامىنا 227 تەڭگەنى قۇرادى. ەڭ تومەن باعا پاۆلودار قالاسىندا تىركەلدى - ءبىر كيلوگرامىنا 146 تەڭگە.
رەسپۋبليكا بويىنشا كارتوپتىڭ ورتاشا باعاسى ءبىر كيلوگرامىنا 217 تەڭگەنى قۇرادى. ەڭ قولجەتىمدى باعالار پاۆلودار قالاسىندا - 152 تەڭگە جانە قوستاناي قالاسىندا - 184 تەڭگە دەڭگەيىندە تىركەلدى.
رەسپۋبليكا بويىنشا قىزاناقتىڭ ورتاشا باعاسى ءبىر كيلوگرامىنا 586 تەڭگەنى قۇرادى. ەڭ تومەن باعا تاراز قالاسىندا تىركەلدى - ءبىر كيلوگرامىنا 347 تەڭگە.
ەت ونىمدەرىنىڭ ىشىندە رەسپۋبليكا بويىنشا سۇيەكتى سيىر ەتىنىڭ ورتاشا باعاسى ءبىر كيلوگرامىنا 3819 تەڭگەنى، تاۋىق ەتىنىڭ باعاسى - 1747 تەڭگەنى قۇرادى.
- الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارى باعالارى يندەكسىنىڭ كورسەتكىشى اپتا سايىن ەسەپتەلەدى. باعالاردى باقىلاۋ بارلىق وبلىس ورتالىقتارىندا، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردا جانە استانادا جۇرگىزىلەدى. الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارى باعاسىنىڭ ديناميكاداعى وزگەرىستەرىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە رەفورمالار اگەنتتىگى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ سايتىنان جانە «تالداۋ» اقپاراتتىق-تالداۋ جۇيەسىنەن كورۋگە بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن ءبىرقاتار الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارى ارزانداعانى تۋرالى جازدىق.