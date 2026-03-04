ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    13:56, 04 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ازىق-تۇلىك نەلىكتەن قىمباتتاپ جاتىر - سەرىك جۇمانعارين پايىمى

    استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدەگى ازىق-تۇلىك باعاسىنىڭ قىمباتتاۋىن قوسىلعان قۇن سالىعىنىڭ ارتۋىمەن عانا بايلانىستىرۋعا بولمايدى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ايتتى.

    Қазақстанда әлеуметтік азық-түлік бағасы өткен жылдың деңгейінде сақталып отыр
    فوتو: س ي م

    ونىڭ ايتۋىنشا، ازىق-تۇلىك باعاسىنىڭ قالىپتاسۋىنا بىرنەشە فاكتور اسەر ەتەدى.

    - ازىق-تۇلىكتىڭ قىمباتتاۋىن تەك ق ق س-پەن بايلانىستىرۋعا بولمايدى. مۇندا كوپتەگەن ەرەكشەلىك بار. وزدەرىڭىز بىلەسىزدەر، ءبىز بارلىق ازىق-تۇلىك تۇرىمەن ءوزىمىزدى تولىق قامتاماسىز ەتە المايمىز. الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارى بويىنشا ءوزىمىزدى 70-90 پايىز ارالىعىندا قامتاماسىز ەتەمىز. تەك الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ونىمدەردى عانا ەمەس، باسقا دا تاۋارلاردى تۇتىناتىن ادامدار ولاردىڭ يمپورتتىق بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ءتۇسىنۋى كەرەك. بۇكىل الەمدە ازىق-تۇلىك باعاسى ءوسىپ جاتىر، - دەدى مينيستر ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن.

    ۆيتسە-پرەمەردىڭ مالىمەتىنشە، وتكەن جىلى كۇنباعىس مايىنىڭ FAO يندەكسى 124 تى قۇراپ، ءسۇت پەن ەت باعاسى ايتارلىقتاي وسكەن.

    - بۇل نەنى بىلدىرەدى؟ ەكسپورتتىق باعىتتاردا ونىمدەرىمىزگە سۇرانىس ارتىپ وتىر دەگەن ءسوز. سوعان وراي فەرمەرلەرىمىز ءونىمىن ەكسپورتقا شىعارعىسى كەلەدى. ويتكەنى ول جاقتا باعا جوعارى. ال ءبىز ولارعا: «ەكسپورتقا ساتپاڭىزدار، ىشكى نارىققا ساتىڭىزدار»، - دەيمىز. ولار: «مارجينالدىلىقتى ارتتىرعىمىز كەلەدى»، - دەپ، ىشكى نارىقتاعى باعانى كوتەرەدى، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.

    ونىڭ مالىمەتىنشە، قاڭتار ايىنىڭ قورىتىندىسىندا ەلىمىزدە ازىق-تۇلىك ينفلياتسياسى 0,8 پايىز بولسا، رەسەيدە 2 پايىزعا دەيىن جەدەلدەگەن.

    - ازىق-تۇلىكتىڭ باسىم بولىگىن رەسەيدەن الامىز. سوعان وراي يمپورت ينفلياتسياعا اسەرىن تيگىزەدى. سوندىقتان قوسىلعان قۇن سالىعىنىڭ 4 پايىزعا ءوسۋىن بارىنە كىنالى دەۋ دۇرىس ەمەس، - دەدى ۆيتسە-پرەمەر.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستان ە ا ە و ەلدەرى اراسىندا ازىق-تۇلىك باعالارى بويىنشا تومەن كورسەتكىشتى ساقتاپ وتىر.

    تەگ:
    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار