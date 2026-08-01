ازىق تۇلىك دۇكەنىن قالاي اشۋعا بولادى؟
استانا. قازاقپارات - قۇرمەتتى، رەداكسيا ماعان كەڭەس بەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىن. مەن ءوزىمنىڭ تۋعان قالامدا ازىق-تۇلىك دۇكەنىن اشۋدى ءجون كوردىم. جاقسى تابىس تابۋ ءۇشىن نە ىستەۋىم كەرەك، نەدەن باستايمىن؟
ەڭ الدىمەن دۇكەن اشۋ ءۇشىن ونىڭ ورنالاساتىن جەرىن ىڭعايلاپ الۋ كەرەك.
بۇل ەڭ باستى ماسەلە. دۇكەن جانىندا تراسسا، اۆتوبۋس ايالداماسى، جالپى ادامدار كوپ جۇرەتىن اۋماقتا بولۋى ءتيىس.
سەبەبى تابىستىڭ بارلىعى وسىعان تاۋەلدى. دۇكەن الدىندا كولىكتەرگە ارنالعان ورىننىڭ بولعانى دۇرىس. سوسىن جاقىن ماڭداعى باسەكەلەستەر مەن كليەنتتەردىڭ سۇرانىسىن زەرتتەپ، قويىلاتىن ءونىم تۇرلەرىن سۇرىپتاپ، دۇكەننىڭ دامۋ جوسپارىن جاساۋىڭىز ءتيىس. دۇكەنگە ات قويىپ، مايدايشاسىنا تاپسىرىس بەرۋ كەرەك.
بۇدان كەيىن ازىق-تۇلىك قوياتىن قۇرال-جابدىقتارىن، مۇزداتقىش، كاسسالىق اپپارات، ت. ب. الاسىز. ساتۋشىلار مامانداندىرىلعان جانە سىپايى بولۋى ءتيىس. ولاردى ارنايى كيىممەن قامتاماسىز ەتۋ دە ماڭىزدى. جارنامالىق شارالار، تاۋار اكەلۋشىلەرمەن جانە بارلىق زاڭدىق قۇجاتتارمەن جۇمىس جاساۋ تياناقتى اتقارىلۋى كەرەك.
بۇل رەتتە كليەنتتەردىڭ بارلىعىن تومەن باعا قىزىقتىراتىنى ءسوزسىز، سوندىقتان تاۋار جانە باسقا زاتتاردىڭ ۇلگىلەرىن كورسەتۋگە ارنالعان ورىندا قانداي تاۋارلارعا جەڭىلدىك بەرىلگەندىگى جونىندەگى اقپاراتتار ءىلىنىپ تۇرۋى ءتيىس. وسىنداي ماركەتينگتىك جۇمىستار تياناقتى جۇرگىزىلگەندە عانا ءسىزدىڭ دۇكەنىڭىز ۇلكەن پايدا اكەلەدى.
ءسىزدىڭ پوتەنتسيالدى كليەنتتەرىڭىز قانداي ەكەنىن جانە تاياۋدا نە ورنالاسقانىن انىقتاپ الىڭىز: مەكتەپ، تۇرعىن ءۇي كەشەنى، دەمالىس ورىندارى جانە ت. ب. سونداي-اق جارنامادان باس تارتۋدىڭ قاجەتى جوق - حابارلاندىرۋلاردى ايالدامالارعا، ۇيلەرگە ءىلىڭىز، ءسىزدىڭ دۇكەنىڭىزدىڭ اشىلعانى تۋرالى، ءار ءتۇرلى اسسورتيمەنت جانە تومەن باعالار جونىندە بارىنە جاريالاڭىز.
دۇكەنىڭىزدىڭ ماڭىنان ادام قانشالىقتى كوپ وتسە، سىزگە كليەنتتەر دە سونشالىقتى كەلەتىن بولادى. نەگىزى 40-50 شارشى مەتر عيماراتتى جالعا الۋ - ايىنا 65-70 مىڭ تەڭگە. قۇرال-جابدىقتار ساتىپ الۋ - 70-80 مىڭ تەڭگە.
ال ازىق-تۇلىك ساتىپ الۋ - 200-250 مىڭ تەڭگەنى قۇرايدى. ەسىڭىزدە بولسىن، باستاپقىدا ەڭ قاجەتتى عانا تاماق ونىمدەرىن العان دۇرىس. بىرتە-بىرتە اسسورتيمەنتتى تولىقتىرىپ، كوبەيتۋ قاجەت. تاماق ونىمدەرىن بولشەك ساۋدادا ساتۋ تابىستى بولىپ تابىلادى. ءسىزدىڭ بيزنەسىڭىز ورتا ەسەپپەن جارتى جىلدا ءوز شىعىنىن وتەيدى جانە تازا تابىس اكەلەدى.