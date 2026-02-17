ازىق-تۇلىك باعاسىنىڭ كۇرت وسۋىنە جول بەرمەيمىز - ازات سۇلتانوۆ
استانا. KAZINFORM - كەيبىر كوكونىس تۇرلەرى باعاسىنىڭ ءوسۋى ماۋسىمدىق سيپاتقا يە. بۇل تۋرالى اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆ ايتتى.
- سەرىك جۇمانعارينمەن (ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى) ءار اپتادا الەۋمەتتىك-ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋلارلارىنىڭ باعا وسىمىنە قاتىستى جينالىس وتكىزەمىز. ايتالىق، وتكەن اپتا قورىتىندىسىندا ءوسىم نە ءبارى 0,2 پايىزدى قۇرادى. ەڭ باستى فاكتور - بۇل ماۋسىمدىق. كوكونىستەر توپتاماسىندا ساقتاۋ جانە باسقا دا شىعىندار بار. ولار تۇپتەپ كەلگەندە باعاعا اسەرىن تيگىزەدى. بۇعان قوسا، ازىق- تۇلىك ينفلياتسياسىنا قاتىستى ايتقان كەزدە الەۋمەتتىە ماڭىز بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارى مەن ازىق- تۇلىك باۋارلارى باعاسىنىڭ ارا- جىگىت اجىراتۋ قاجەت، - دەدى ۆيتسە- مينيستر بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن.
ونىڭ اتۋىنشا، جىل باسىنان بەرى الەۋمەتتىك ماڭىزى بار تاۋلارلاردىڭ باعاسى 0,6 پايىزعا ءوستى. ال قىرىققابات، كارتوپ جانە قىزاناق باعاسىنىڭ كوتەرىلۋى ماۋسىمدىق سيپاتقا يە.
- جالعان ازىق-تۇلىككە كەلەر بولار بولساق، نان باعاسى كەيبىر وڭىردە 0,4 پايىزعا، ۇن 0,3 پاتسيىزعا قىمباتتادى. مۇندا دا ماۋسىمدىق فاكتور اسەر ەتىپ وتىر. استىق جينالعاننان كەيىن بيداي ادەتتە ەكسپورتقا شىعارىلىپ، ىشكى باعاعا اسەرىن تيگىزەدى. كورشىلەرمەن قاواعاندا استىق باعاسى تونناسىنا 10 مىڭ تەڭگەگە ءوستى. مۇنىڭ ءبارى باعانىڭ ارتۋىنا الىپ كەلەدى. ءبىراق، ءبىز باعانىڭ كۇرت وسۋىنە جول بەرمەيمىز. سەبەپتەرى انىقتالىپ جاتىر. ءار كاسىپورىنمەن جۇمىس ىستەلىنىپ جاتىر. ەگەر باعانىڭ كوتەرىلۋىنىڭ وبەكتيۆتى سەبەپتەرى بولسا، وندا كاسىپورىنعا ەش شارا قولدانىلمايدى. ساۋدا سورەلەردەگى باعانىڭ دەلدالدىق تىزبەكتەر سالدارىنان كوتەرىلگەنى اتالىپ وتۋدە. مۇنداي جايتتا قاتاڭ شارالار قابىلدانادى، - دەدى ازات سۇلتانوۆ.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىز الەمدىك كۇنباعىس مايى ەكسپورتىندا 8-ورىنعا كوتەرىلىپ، جاسىمىقتان دايىن ءونىم ەكسپورتقا شىعارا باستادى.