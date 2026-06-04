ازيانىڭ ەڭ قىمبات فۋتبولشىلارى كىمدەر
استانا. KAZINFORM - توپ-5 ليگادا فۋتبول ماۋسىم اياقتالىپ، جانكۇيەرلەر الەم چەمپيوناتىن اسىعا كۇتىپ ءجۇر. ماۋسىم قورىتىندىسى شىعىپ، ءتۇرلى رەيتينگ جاڭاردى. سونىڭ ءبىرى - Transfermarkt پورتالى جاريالاعان انگليا پرەمەر-ليگاسىندا دوپ تەبەتىن فۋتبولشىلاردىڭ ترانسفەرلىك قۇنى.
ناتيجەسىندە، ازياداعى ەڭ قىمبات فۋتبولشىنىڭ كىم ەكەنى انىقتالدى.
پورتالدىڭ مالىمەتىنە سايكەس، وزبەكستاندىق قورعاۋشى، «مانچەستەر سيتي» ويىنشىسى ابدۋقودير حۋسانوۆتىڭ ترانسفەرلىك قۇنى 50 ميلليون ەۋروعا باعالانعان. ۇزدىك ۇشتىكتە جاپونيالىق كايسيۋ سانو مەن تاكەفۋسا كۋبو بار. ازيانىڭ ەڭ قىمبات فۋتبولشىلارى رەيتينگىنە وزبەكستاننان - ءبىر، جاپونيادان - جەتى، وڭتۇستىك كورەيادان ەكى فۋتبولشى كىردى.
ازياداعى ەڭ قىمبات فۋتبولشىلار:
ابدۋقودير حۋسانوۆ (وزبەكستان، «مانچەستەر سيتي») - 50 ميلليون ەۋرو
كايسيۋ سانو (جاپونيا، «ماينتس») - 40 ميلليون ەۋرو
تاكەفۋسا كۋبو (جاپونيا، «رەال سوسەداد») - 30 ميلليون ەۋرو
لي كان ين (وڭتۇستىك كورەيا، پسج) - 28 ميلليون ەۋرو
يۋيتو سۋدزۋكي (جاپونيا، «فرايبۋرگ») - 24 ميلليون ەۋرو
كاورۋ ميتوما (جاپونيا، «برايتون») - 22 ميلليون ەۋرو
كيم مين دجە (وڭتۇستىك كورەيا، «باۆاريا») - 20 ميلليون ەۋرو
زيون سۋدزۋكي (جاپونيا، «پارما») - 20 ميلليون ەۋرو
حيروكي يتو (جاپونيا، «باۆاريا») - 18 ميلليون ەۋرو
اياسە ۋەدا (جاپونيا، «فەيەنوورد») - 17 ميلليون ەۋرو
قاي قازاقستاندىقتىڭ نارىقتاعى قۇنى قىمبات؟
ءيا، «ازياداعى ەڭ قىمبات فۋتبولشىلار» تىزىمدە قازاقستاندىق فۋتبوليست جوق. Transfermarket دەرەگىنشە، «قايرات» ويىنشىسى داستان ساتبايەۆ پەن رەسەيلىك «احماتتا» دوپ تەبەتىن ماكسيم سامورودوۆتىڭ قۇنى بىردەي - 3 ميلليون ەۋرو.
ال «دينامو موسكۆا» كلۋبىندا وينايتىن باحتيەر زاينۋتدينوۆتىڭ باعاسى - 2,5 ميلليون ەۋرو. «زەنيتتىڭ» ورتالىق قورعاۋشىسى نۇرالى ءالىپتىڭ قۇنى - 2 ميلليون ەۋرو. شوتلانديانىڭ «حارتس» كلۋبىنىڭ شابۋىلشىسى بولىپ جۇرگەن وتانداسىمىز يسلام چەسنوكوۆتىڭ نارىقتاعى باعاسى - 1,2 ميلليون ەۋرو.
el.kz