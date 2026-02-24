ازياداعى ەڭ بەيبىت بەس ەل انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - موڭعوليا 2025-جىلعى عالامدىق بەيبىتشىلىك يندەكسى (GPI) بويىنشا ازياداعى ەڭ بەيبىت جانە قاۋىپسىز بەس ەلدىڭ ءبىرى بولىپ تانىلدى، دەپ حابارلايدى مونتسامە.
يندەكس اۋسترالياداعى ەكونوميكا جانە بەيبىتشىلىك ينستيتۋتى (IEP) تاراپىنان جىل سايىن جاريالانىپ، الەمنىڭ 160 تان استام ەلىن 20 دان اسا كريتەري بويىنشا باعالايدى. ولارعا الەۋمەتتىك تۇراقتىلىق پەن قاۋىپسىزدىك، ىشكى جانە سىرتقى قاقتىعىستاردىڭ بولۋى، ميليتاريزاتسيا دەڭگەيى سياقتى فاكتورلار كىرەدى.
عالامدىق بەيبىتشىلىك يندەكسى ەلدەردى 1 دەن 5 كە دەيىنگى شكالا بويىنشا باعالايدى، مۇنداعى تومەن بال بەيبىتشىلىكتىڭ جوعارى دەڭگەيىن بىلدىرەدى. يندەكس ەلدەردى ءۇش نەگىزگى كورسەتكىش بويىنشا ىرىكتەپ، ورىن بەرەدى:
تۇراقتىلىق پەن قاۋىپسىزدىك دەڭگەيى،
قاقتىعىستاردىڭ بولۋى جانە ولاردىڭ اۋقىمى،
ميليتاريزاتسيا دەڭگەيى.
سوڭعى ونجىلدىقتا موڭعوليانىڭ كورسەتكىشتەرى جاقساردى، جانە ەل تۇراقتى تۇردە الەمنىڭ ۇزدىك 50 ەلى قاتارىنا كىرەدى. مىسالى، 2015-جىلى موڭعوليا الەمدە 42-ورىندا تۇرعان (كورسەتكىشى 2,22)، ال 10 جىلدان كەيىن يندەكس كورسەتكىشى 1,71 گە جاقسارىپ، ازيادا 5-ورىنعا، ال الەمدە 163 ەلدىڭ ىشىندە 37-ورىنعا شىقتى.
ازياداعى رەيتينگتە ءبىرىنشى ورىندا سينگاپۋر تۇر، ونى جاپونيا، مالايزيا جانە بۋتان جانە كەيىن موڭعوليا جالعاستىرادى.
ەسەپكە سايكەس، موڭعوليا ايماقتا ساياسي تۇراقتىلىعى، سىرتقى قاقتىعىستاردىڭ از بولۋى جانە الەۋمەتتىك قاۋىپسىزدىك جۇيەسى ءۇشىن ەڭ جوعارى باعالاردى الدى.
بۇدان بۇرىن قازاقستان الەمدىك ج ءى ءو وسىمىنە ۇلەس قوساتىن توپ-25 ەلدىڭ قاتارىنا ەنگەنىن جازعان ەدىك.