KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ازيادا-2026: اۋىر اتلەتيكادان ەل نامىسىن قورعاۋعا قانشا سپورتشىمىز بارادى؟

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان اۋىر اتلەتيكا فەدەراتسياسى ايچي-ناگويادا (جاپونيا) وتەتىن 2026-جىلعى ازيا ويىندارىنا قاتىساتىن سپورتشىلاردىڭ ءتىزىمىن جاريالادى، - دەپ حابارلايدى ۇ و ك.

    ا
    Фото: ҰОК

    ءتورتجىلدىقتىڭ باستى دوداسىندا ەل نامىسىن مىنا اۋىر اتلەتتەر قورعايدى:

    ەرلەر

    60 كەلىگە دەيىن: وتەپبەرگەن اليەۆ

    65 كەلىگە دەيىن: سايرامكەز اقمولدا

    75 كەلىگە دەيىن: بەكسۇلتان ايتباي

    85 كەلىگە دەيىن: الەكسەي چۋركين

    95 كەلىگە دەيىن: نۇرعيسا ادىلەت ۇلى

    ايەلدەر

    57 كەلىگە دەيىن: ەكاتەرينا الياكينا

    69 كەلىگە دەيىن: اراي نۇرلىبەكوۆا

    77 كەلىگە دەيىن: ايانات جۇماعالي

    86 كەلىگە دەيىن: ايعانىم جانبولات

    86 كەلىدەن جوعارى: ليۋبوۆ كوۆالچۋك

    ايتا كەتەيىك، 2026-جىلعى ازيا ويىندارى 19-قىركۇيەك پەن 4-قازان ارالىعىندا وتەدى.

    سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور