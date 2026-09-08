ازيادا-2026: اۋىر اتلەتيكادان ەل نامىسىن قورعاۋعا قانشا سپورتشىمىز بارادى؟
استانا. KAZINFORM - قازاقستان اۋىر اتلەتيكا فەدەراتسياسى ايچي-ناگويادا (جاپونيا) وتەتىن 2026-جىلعى ازيا ويىندارىنا قاتىساتىن سپورتشىلاردىڭ ءتىزىمىن جاريالادى، - دەپ حابارلايدى ۇ و ك.
ءتورتجىلدىقتىڭ باستى دوداسىندا ەل نامىسىن مىنا اۋىر اتلەتتەر قورعايدى:
ەرلەر
60 كەلىگە دەيىن: وتەپبەرگەن اليەۆ
65 كەلىگە دەيىن: سايرامكەز اقمولدا
75 كەلىگە دەيىن: بەكسۇلتان ايتباي
85 كەلىگە دەيىن: الەكسەي چۋركين
95 كەلىگە دەيىن: نۇرعيسا ادىلەت ۇلى
ايەلدەر
57 كەلىگە دەيىن: ەكاتەرينا الياكينا
69 كەلىگە دەيىن: اراي نۇرلىبەكوۆا
77 كەلىگە دەيىن: ايانات جۇماعالي
86 كەلىگە دەيىن: ايعانىم جانبولات
86 كەلىدەن جوعارى: ليۋبوۆ كوۆالچۋك
ايتا كەتەيىك، 2026-جىلعى ازيا ويىندارى 19-قىركۇيەك پەن 4-قازان ارالىعىندا وتەدى.