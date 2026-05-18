ازيا چەمپيوناتى: قىتايدا بەس جەڭىل اتلەت باق سىنايدى
استانا. KAZINFORM – بۇگىن قىتايدىڭ چۋنتسين قالاسىندا جەڭىل اتلەتيكادان سەكىرۋ ديستسيپلينالارى بويىنشا العاشقى ازيا چەمپيوناتى باستالادى، - دەپ حابارلايدى ءتىلشىسى ۇ و ك.
قۇرلىق دوداسىندا قازاقستان قۇراماسى ساپىنان بەس سپورتشى سىنعا تۇسەدى:
نادەجدا دۋبوۆيتسكايا (بيىككە سەكىرۋ)
ەليزاۆەتا ماتۆەيەۆا (بيىككە سەكىرۋ)
اناستاسيا رىپاكوۆا (ۇزىندىققا سەكىرۋ)
ماريا ەفرەموۆا (ءۇش قارعىپ سەكىرۋ)
پولينا يۆانوۆا (سىرىقپەن سەكىرۋ)
ايتا كەتەيىك، العاشقى جارىس كۇنىندە ەليزاۆەتا ماتۆەيەۆا، نادەجدا دۋبوۆيتسكايا جانە اناستاسيا رىپاكوۆا ونەر كورسەتەدى.