ازيا ويىندارى: ءبىر ءۇيدىڭ ەكى قىزى التىن مەدال يەلەندى
استانا. KAZINFORM - باحرەيننىڭ ماناما قالاسىندا ءوتىپ جاتقان جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى ازيا ويىندارىندا بوكستان فينالدىق سايىستار جالعاسىپ جاتىر.
ق ر ۇ و ك مالىمەتىنشە، بۇل جارىستا تۋعان اپالى- ءسىڭىلى - كاميلا مەن اياۋلىم وسپانوۆا ەرەكشە جەتىستىككە جەتتى. قوس ارۋىمىز ءبىر كۇندە تۇعىردىڭ ەڭ بيىك ساتىسىنا كوتەرىلدى.
اياۋلىم 66 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا قارسىلاسىنان باسىم ءتۇسىپ، جەڭىمپاز اتاندى. ال كاميلا 75 كەلىگە دەيىنگى سالماق دارەجەسىندە التىن مەدال جەڭىپ الدى.
ايتا كەتەيىك، جاسوسپىرىمدەر ازياداسىندا اياۋلىم وسپانوۆا مەرزىمىنەن بۇرىن جەڭىسكە جەتىپ، التىن مەدال الدى.
بوكسشى دوسجان جۇماقان چەمپيون اتاندى.
ارمان ءمىرسابيت بوكستان جاسوسپىرىمدەر ازياداسىندا كۇمىس مەدال الدى.
قازاقستاندىق بوكسشى جۇماعالي نۇرماحان جاسوسپىرىمدەر ازياداسىندا توپ جاردى.