ازيا ويىندارىندا قازاقستان نامىسىن قورعايتىن بوكسشىلار انىقتالدى
استانا. KAZINFORM — قازاقستان بوكس فەدەراتسياسى ايچي-ناگويادا (جاپونيا) وتەتىن 2026-جىلعى ازيا ويىندارىنا قاتىساتىن سپورتشىلاردىڭ ءتىزىمىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى ۇ و ك باسپا ءسوز قىزمەتى.
كوپسالالى سپورتتىق دودادا ەل نامىسىن مىنا بوكسشىلار قورعايدى:
55 كەلىگە دەيىن: ماحمۇد سابىرحان
60 كەلىگە دەيىن: ورازبەك اسىلقۇلوۆ
70 كەلىگە دەيىن: تورەحان سابىرحان
80 كەلىگە دەيىن: سابىرجان اققالىقوۆ
90 كەلىگە دەيىن: نۇربەك ورالباي
90 كەلىدەن جوعارى: ايبەك ورالباي
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ايەلدەر قۇراماسى دا بەلگىلى بولعان ەدى. ونىڭ ساپىنا الۋا بالقىبەكوۆا (51 كەلىگە دەيىن)، نازىم قىزايباي (54 كەلىگە دەيىن)، ۆيكتوريا گرافەيەۆا (60 كەلىگە دەيىن)، ايدا ابىكەيەۆا (65 كەلىگە دەيىن) جانە ناتاليا بوگدانوۆا (75 كەلىگە دەيىن) ەندى.
2026-جىلعى ازيا ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى 19-قىركۇيەكتە وتەدى. بوكس باسەكەلەرى 21-قىركۇيەكتە باستالادى.