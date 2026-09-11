KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ازيا ويىندارىندا ەل قۇراماسىنىڭ تۋىن كىمدەر الىپ شىعادى

    استانا. KAZINFORM - ايچي جانە ناگوياداعى (جاپونيا) ⅩⅩ جازعى ازيا ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا قازاقستان قۇراماسىنىڭ تۋىن الىپ شىعاتىن سپورتشىلار انىقتالدى.

    Азия ойындары-2026: Сметов пен Миркадирова ел құрамасының туын алып шығады
    Фото: ҚР ҰОК

    سپورتشىلار شەرۋىندە قازاقستاننىڭ كوك تۋىن دزيۋدودان وليمپيادا چەمپيونى ەلدوس سمەتوۆ پەن ۇستەل تەننيسىنەن ۇلتتىق قۇراما مۇشەسى سارۆينوز ميركاديروۆا ۇستايدى.

    ەلدوس سمەتوۆ - 2024-جىلعى وليمپيادا چەمپيونى، 2016-جىلعى وليمپيادانىڭ كۇمىس جانە 2020-جىلعى وليمپيادانىڭ قولا جۇلدەگەرى. سونداي-اق ونىڭ قورجىنىندا الەم چەمپيوناتى مەن 2014-جىلعى ازيا ويىندارىنىڭ التىن مەدالدارى بار.

    سارۆينوز ميركاديروۆا - قازاقستاننىڭ بىرنەشە دۇركىن چەمپيونى. ول wtt Feeder ساناتىنداعى حالىقارالىق تۋرنيرلەردە جۇلدەگە يە بولعان، سونداي-اق، الەم جانە ازيا چەمپيوناتتارىنا قاتىسقان.

    ازيادا-2026 ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى 19-قىركۇيەكتە ناگويا قالاسىنداعى Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium ستاديونىندا وتەدى. جازعى ازيا ويىندارى 4-قازانعا دەيىن جالعاسادى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ازيا ويىندارىن «Qazaqstan» جانە «Qazsport» تەلەارنالارى تىكەلەي ەفيردە كورسەتەتىنىن حابارلاعانبىز.

    سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور