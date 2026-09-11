ازيا ويىندارىندا ەل قۇراماسىنىڭ تۋىن كىمدەر الىپ شىعادى
استانا. KAZINFORM - ايچي جانە ناگوياداعى (جاپونيا) ⅩⅩ جازعى ازيا ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا قازاقستان قۇراماسىنىڭ تۋىن الىپ شىعاتىن سپورتشىلار انىقتالدى.
سپورتشىلار شەرۋىندە قازاقستاننىڭ كوك تۋىن دزيۋدودان وليمپيادا چەمپيونى ەلدوس سمەتوۆ پەن ۇستەل تەننيسىنەن ۇلتتىق قۇراما مۇشەسى سارۆينوز ميركاديروۆا ۇستايدى.
ەلدوس سمەتوۆ - 2024-جىلعى وليمپيادا چەمپيونى، 2016-جىلعى وليمپيادانىڭ كۇمىس جانە 2020-جىلعى وليمپيادانىڭ قولا جۇلدەگەرى. سونداي-اق ونىڭ قورجىنىندا الەم چەمپيوناتى مەن 2014-جىلعى ازيا ويىندارىنىڭ التىن مەدالدارى بار.
سارۆينوز ميركاديروۆا - قازاقستاننىڭ بىرنەشە دۇركىن چەمپيونى. ول wtt Feeder ساناتىنداعى حالىقارالىق تۋرنيرلەردە جۇلدەگە يە بولعان، سونداي-اق، الەم جانە ازيا چەمپيوناتتارىنا قاتىسقان.
ازيادا-2026 ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى 19-قىركۇيەكتە ناگويا قالاسىنداعى Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium ستاديونىندا وتەدى. جازعى ازيا ويىندارى 4-قازانعا دەيىن جالعاسادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ازيا ويىندارىن «Qazaqstan» جانە «Qazsport» تەلەارنالارى تىكەلەي ەفيردە كورسەتەتىنىن حابارلاعانبىز.