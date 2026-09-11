ازيا ويىندارىن قازاقستاندا قانداي تەلەارنالار تىكەلەي ەفيردە كورسەتەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ايچي-ناگويادا (جاپونيا) وتەتىن XX جازعى ازيا ويىندارىنىڭ تىكەلەي كورسەتىلىمدەرىن تاماشالاۋعا بولادى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتى.
ازيا ويىندارىن «Qazaqstan» جانە «Qazsport» تەلەارنالارى تىكەلەي ەفيردە كورسەتەدى. بۇدان بولەك، ازياداعا ارنالعان ارنايى ستۋديالىق باعدارلامالار مەن جاپونيادان تىكەلەي قوسىلىمدار ۇسىنىلادى.
XX جازعى ازيا ويىندارى 19-قىركۇيەك پەن 4-قازان ارالىعىندا وتەدى. جارىس باعدارلاماسىنا 43 سپورت ءتۇرى مەن 71 ديستسيپلينا ەنگىزىلدى. جالپى 469 جۇلدە جيىنتىعى ساراپقا سالىنادى.
الايدا كەيبىر سپورت تۇرلەرىندەگى جارىستار ازيادانىڭ رەسمي اشىلۋ سالتاناتىنا دەيىن باستالادى. العاش بولىپ 10-قىركۇيەكتە باسكەتبول دوداسى باستالدى. قازاقستان ەرلەر قۇراماسى العاشقى كەزدەسۋىن بۇگىن، 11-قىركۇيەكتە وتكىزدى.
ويىنداردىڭ رەسمي اشىلۋىنا دەيىن ۆولەيبول، قازىرگى بەسسايىس، كريكەت، تەكبول، فۋتبول، كوگالداعى حوككەي جانە گاندبولدان دا جارىستار باستالادى.
جاپونياداعى باسەكەگە قازاقستان قۇراماسىنىڭ اتىنان شامامەن 560 سپورتشى قاتىسادى دەپ كۇتىلۋدە.
وسىعان دەيىن جاپونيانىڭ ازيا ويىندارىنىڭ اشىلۋىنا 10 مىڭ پوليتسيا قىزمەتكەرىن جۇمىلدىراتىنى تۋرالى جازدىق.