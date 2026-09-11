ازيا ويىندارى-2026: قازاقستان سپورتشىلارى جارىسقا قاشان شىعادى؟
استانا. KAZINFORM – جاپونيادا وتەتىن ⅩⅩ جازعى ازيا ويىندارىنىڭ باستالۋىنا ساناۋلى كۇن قالدى. ايچي-ناگويا-2026 دوداسى 19-قىركۇيەك پەن 4-قازان ارالىعىندا وتەدى. قازاقستان قۇراماسى قۇرلىقتىڭ باستى سپورتتىق جارىستارىنىڭ بىرىندە بىرنەشە سپورت تۇرىنەن سىنعا تۇسەدى.
بيىلعى ازيا ويىندارىنىڭ باعدارلاماسىنا 40 تان استام سپورت ءتۇرى ەنگىزىلگەن. قازاقستاندىق سپورتشىلاردىڭ جارىس كۇندەرى سپورت تۇرىنە قاراي ءار كەزەڭگە بولىنگەن.
قازاقستاندىقتار ءۇشىن العاشقى ماڭىزدى كۇن – 21-قىركۇيەك
قازاقستان قۇراماسى ءۇشىن العاشقى نەگىزگى جارىستاردىڭ ءبىرى بوكستان باستالادى. بوكس باسەكەلەرى 21-قىركۇيەكتە وتەدى.
قازاقستان ساپىندا ەرلەر اراسىندا ماحمۇد سابىرحان، ورازبەك اسىلقۇلوۆ، تورەحان سابىرحان، سابىرجان اققالىقوۆ، نۇربەك ورالباي جانە ايبەك ورالباي ونەر كورسەتەدى.
ايەلدەر قۇراماسىندا الۋا بالقىبەكوۆا، نازىم قىزايباي، ۆيكتوريا گرافەيەۆا، ايدا ابىكەيەۆا جانە ناتاليا بوگدانوۆا بار.
22-27-قىركۇيەك - سەمسەرلەسۋ
قازاقستاندىق سەمسەرلەسۋشىلەر 22-27-قىركۇيەك ارالىعىندا جارىس جولىنا شىعادى.
قازاقستان بارلىق قارۋ تۇرىنەن قاتىسادى. جەكەلەي سىندا ەل نامىسىن رۋسلان قۇربانوۆ، كيريلل پروحودوۆ، يرينا باكالدينا، ۆلاديسلاۆا اندرەيەۆا، ارتەم ساركيسيان، نۇرمۇحاممەد جايلىباي، اناستاسيا گۋليك، ايگەرىم سارىباي جانە باسقا سپورتشىلار قورعايدى.
كوماندالىق جارىستاردا دا قازاقستان قۇرامالارى ونەر كورسەتەدى.
29-قىركۇيەك - ۆەلوترەك
قازاقستاندىق ۆەلوشاباندوزدار 29-قىركۇيەكتەن باستاپ ترەكتەگى جارىستارعا قاتىسادى.
قۇراما ساپىندا الىشەر جۇماحان، ماكسيم حوروشاۆين، ءىليا كارابۋتوۆ، دميتري نوسكوۆ، راميس دىنمۇحامەتوۆ، اندرەي چۋگاي، كيريلل كۋرديدي، دميتري رەزانوۆ، دانيار شاياحمەتوۆ جانە ريناتا سۇلتانوۆا بار.
30-قىركۇيەك - كۇرەس باسەكەلەرى باستالادى
قازاقستان ءۇشىن ازيا ويىندارىنداعى ماڭىزدى سپورت تۇرلەرىنىڭ ءبىرى - كۇرەس.
باسەكەلەر 30-قىركۇيەكتە باستالادى. قازاقستان ەركىن، گرەك-ريم جانە ايەلدەر كۇرەسىنەن تولىققاندى قۇراممەن قاتىسادى.
ەركىن كۇرەستە نۇرقوجا قايپانوۆ، ازامات داۋلەتبەكوۆ، ريزابەك ايتمۇحان جانە ەدىگە قاسىمبەك سەكىلدى بالۋاندار ونەر كورسەتەدى.
گرەك-ريم كۇرەسىندە دەمەۋ جادىرايەۆ، يسلام ەۆلويەۆ جانە باسقا بالۋاندار تاتاميگە شىعادى. ايەلدەر قۇرامىندا ءجاميلا باقبەرگەنوۆا، ەلميرا سىزدىقوۆا، يرينا كۋزنەتسوۆا جانە نيلۋفار رايموۆا بار.
ۆەلوجارىس
قازاقستاندىق ۆەلوسپورتشىلاردىڭ تاعى ءبىر ماڭىزدى ستارتى - تاسجولداعى جارىستار.
ەرلەر اراسىنداعى توپتىق جارىستا الەكسەي لۋتسەنكو، ەۆگەني فەدوروۆ جانە نيكوليا ۆينوكۋروۆ ونەر كورسەتەدى. سپورتشىلار 160 شاقىرىمدىق ديستانتسيادان وتەدى.
الەكسەي لۋتسەنكو بۇدان بولەك جەكەلەي ۋاقىتقا جارىستا قازاقستان اتىنان باق سىنايدى.
ترياتلون
قازاقستان ترياتلوننان جەكەلەي جارىستارعا ەرلەر جانە ايەلدەر ساناتىندا قاتىسادى.
ايەلدەر اراسىندا ديانا ەرجانوۆا مەن يۋليانا پەتروۆا، ەرلەر اراسىندا ايان بەيسەنبايەۆ پەن ارلان جاناباي جارىسادى.
قازاقستاندىقتار ارالاس ەستافەتاعا دا قاتىسادى. بۇل سىندا ەگور كرۋپياكوۆ، ارلان جاناباي، ديانا ەرجانوۆا جانە ايدا كيم ەل نامىسىن قورعايدى.
اۋىر اتلەتيكا
قازاقستاننىڭ اۋىر اتلەتيكا قۇراماسى دا ايچي-ناگوياداعى جارىستارعا قاتىسادى.
ەرلەر اراسىندا وتەپبەرگەن الييەۆ، سايرامكەز اقمولدا، بەكسۇلتان ايتباي، الەكسەي چۋركين جانە نۇرعيسا ادىلەت ۇلى ونەر كورسەتەدى.
ايەلدەر اراسىندا ەكاتەرينا الياكينا، اراي نۇرلىبەكوۆا، ايانات جۇماعالي، ايعانىم جانبولات جانە ليۋبوۆ كوۆالچۋك ەل نامىسىن قورعايدى.
جاڭا سپورت ءتۇرى - پادەل
2026-جىلعى ازيا ويىندارىنىڭ ەرەكشەلىكتەرىنىڭ ءبىرى - پادەلدىڭ باعدارلاماعا العاش رەت ەنگىزىلۋى.
قازاقستان بۇل سپورت تۇرىنەن سەگىز سپورتشىمەن قاتىسادى. ەرلەر اراسىندا ەۆگەني دانيلوۆ/تيمۋر حابيبۋلين جانە روديون پاك/جاقاس قوزباق جۇپتارى، ايەلدەر اراسىندا البينا حابيبۋلينا/ماريا سينيتسىنا جانە ايگەرىم سۇلەيمەن/تاتيانا گيورگازدە جۇپتارى ونەر كورسەتەدى.
جەڭىل اتلەتيكا مەن باسقا سپورت تۇرلەرى
قازاقستان قۇراماسى ازيا ويىندارىندا جەڭىل اتلەتيكا، ساداق اتۋ، ات سپورتى، سۋ سپورتى، دزيۋدو، تاەكۆوندو، گيمناستيكا، اتۋ سپورتى، كوماندالىق ويىندار جانە باسقا دا باعىتتاردا ونەر كورسەتەدى.
ماسەلەن، ساداق اتۋدان قازاقستان قۇراماسىنا 12 سپورتشى ەنگەن. ولار كلاسسيكالىق جانە بلوكتىق ساداق تۇرلەرىنەن جارىسادى.
ات سپورتىنان قازاقستاندى ولەگ سوكولەنكو، رايسا سوكولەنكو، نۇريلا تۇرىسبەكوۆا جانە كسەنيا باتالوۆا تانىستىرادى. بارلىعى كونكۋر باعدارلاماسىنا قاتىسادى.
كوماندالىق سپورتتاردا دا تارتىس جوعارى
قازاقستاننىڭ سۋ دوبى بويىنشا ەرلەر قۇراماسى ا توبىندا تايلاند، جاپونيا جانە گونكونگ كوماندالارىمەن كەزدەسەدى. ايەلدەر قۇراماسى قىتاي، جاپونيا، سينگاپۋر، تايلاند جانە وزبەكستانمەن وينايدى.
ال ايەلدەر حوككەيىندە قازاقستان قىتاي، وڭتۇستىك كورەيا، مالايزيا، قىتاي تايبەيى جانە بانگلادەش قۇرامالارىمەن ءبىر توپتا ورنالاسقان. ايەلدەر تۋرنيرى 18-قىركۇيەك پەن 2-قازان ارالىعىندا جوسپارلانعان.
19-قىركۇيەك - ازيا ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى.
21-قىركۇيەك - بوكس باستالادى.
22-27-قىركۇيەك - سەمسەرلەسۋ.
29-قىركۇيەك - ۆەلوترەك.
30-قىركۇيەك - كۇرەس باستالادى.
4-قازان - ازيا ويىندارىنىڭ جابىلۋ سالتاناتى.
قازاقستان قۇراماسىنىڭ ناقتى جەكپە-جەك، كەزدەسۋ جانە ستارت ۋاقىتتارى سپورت تۇرلەرى بويىنشا جەرەبە مەن رەسمي ستارت حاتتامالارى جاريالانعان سايىن ناقتىلانادى. سوندىقتان جارىس كۇندەرى جاقىنداعان سايىن كەستەگە وزگەرىستەر ەنگىزىلۋى مۇمكىن.
ايچي-ناگوياداعى ازيا ويىندارىنا 45 ەل مەن ايماقتان 11 مىڭنان استام سپورتشى قاتىسادى. جارىستار 16 كۇن بويى وتەدى.