ازيا قور نارىقتارى تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىس سالدارىنان كۇرت قۇلدىرادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ازيانىڭ ءىرى قور بيرجالارى ايتارلىقتاي قۇلدىرادى. سەبەبى تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستىڭ ەكونوميكالىق اسەرى تۋرالى الاڭداۋشىلىقتىڭ ارتۋى ينۆەستورلاردىڭ كوڭىل كۇيىن تومەندەتتى.
وڭتۇستىك كورەيا قور نارىقتارى 12 پايىزعا قۇلدىرادى
سارسەنبى كۇنى كورەيانىڭ قۇرامداس قور يندەكسىنىڭ (KOSPI) ەتالوندىق كورسەتكىشى 698,37 پۋنكتكە نەمەسە 12,06 پايىزعا تومەندەپ، 5093,54 دەڭگەيىندە جابىلدى. بۇل الدىڭعى سەسسيامەن سالىستىرعاندا 7,24 پايىزعا تومەن.
12,06 پايىزدىق قۇلدىراۋ 2001-جىلدىڭ 12-قىركۇيەگىنەن بەرگى، ا ق ش- تاعى 11-قىركۇيەكتەگى تەرروريستىك شابۋىلداردان كەيىنگى ەڭ كۇرت ءبىر كۇندىك قۇلدىراۋ بولدى.
كورەيا ۆونى ا ق ش دوللارىنا قاتىستى دا قۇلدىرادى. سەۋلدەگى كوپتەگەن ءىرى كومپانيالاردىڭ اكسيالارى كۇرت تومەندەدى، دەپ حابارلايدى Yonhap.
نارىق كوشباسشىسى Samsung Electronics اكسيالارى 11,74 پايىزعا تومەندەپ، 172200 ۆونعا جەتتى. ال ونىڭ باسەكەلەسى چيپ ءوندىرۋشى SK Hynix اكسيالارى 9,58 پايىزعا تومەندەپ، 849000 ۆونعا جەتتى.
جەتەكشى ءاۆتووندىرۋشى Hyundai Motor اكسيالارى 15,8 پايىزعا تومەندەپ، 501000 ۆونعا جەتتى. ال Kia اكسيالارى 14,04 پايىزعا تومەندەپ، 156700 ۆونعا جەتتى.
اكسيالاردىڭ كۇرت تومەندەۋى ساۋدانى 20 مينۋتقا توقتاتۋعا ءماجبۇر ەتتى.
جاپون قور نارىعى اي سايىنعى قۇلدىراۋدى باستان كەشىردى
سارسەنبى كۇنى توكيو قور نارىعىنداعى نەگىزگى يندەكستەر دە 3 پايىزدان استام تومەندەپ، ءبىر ايلىق ەڭ تومەنگى دەڭگەيگە جەتتى. بۇل تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستاردىڭ ارتۋى جانە مۇناي باعاسىنىڭ كۇرت ءوسۋى تۋرالى الاڭداۋشىلىق سالدارىنان بولدى.
Nikkei 225 يندەكسى سەيسەنبىدەگى 54245,54 جابىلۋىنان 2033,51 پۋنكتكە نەمەسە 3,61 پايىزعا تومەندەپ جابىلدى.
Kyodo اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ەڭ ۇلكەن تومەندەۋ مۇناي ونىمدەرى مەن كومىر باعالارىندا، ءتۇستى مەتالداردا جانە كوتەرمە ساۋدادا بايقالدى.
ەكونوميكانىڭ بارلىق سالاسىنداعى تومەندەۋ مۇناي باعاسىنىڭ كۇرت وسۋىنە جانە گاز بەن مۇناي تاسىمالىنىڭ نەگىزگى سۋ جولى سانالاتىن ورمۋز بۇعازىنىڭ جابىلۋىنان كەيىن جەتكىزىلىمدەگى ۇزىلىستەرگە قاتىستى الاڭداۋشىلىققا بايلانىستى بولدى.
- ازيا ەلدەرى مۇنايدىڭ شامامەن 80 نەمەسە 90 پايىزىن تاياۋ شىعىستان يمپورتتايتىندىقتان بۇل اسەر ايتارلىقتاي بولادى، بۇل تومەندەۋ قارقىنىن جەدەلدەتەدى، - دەدى Tokyo Intelligence Laboratory Co. اكسيالار نارىعىنىڭ تالداۋشىسى شوتا ساندو.
بۇعان دەيىن ب ۇ ۇ تاياۋ شىعىستاعى شيەلەنىستىڭ گۋمانيتارلىق سالدارى اۋىر بولاتىنىن ەسكەرتكەن بولاتىن.