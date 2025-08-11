ازيا چەمپيوناتىندا 22 جاسقا دەيىنگى قازاقستان قۇراماسى 9 مەدال الدى
استانا. قازاقپارات - World Boxing اياسىندا تايلاند استاناسى بانگكوك قالاسىندا بۇگىن 22 جاسقا دەيىنگىلەر اراسىندا ازيا چەمپيوناتى مارەسىنە جەتتى.
قۇرلىقتىق دودادا وتانداستارىمىز 9 مەدالعا قول جەتكىزدى. ولاردىڭ 5 ەۋى التىن بولسا، 4 ەۋى كۇمىس جۇلدە بولىپ وتىر.
ەل قۇراماسىنان نۇريسلام قالدىبايەۆ (60 كەلى)، ءسانجارالي بەگاليەۆ (80 كەلى)، تەمىرلان مۇقاتايەۆ (90 كەلى)، گۇلناز بورىبايەۆا (48 كەلى) جانە باقىت سەيدىش (70 كەلى) جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلدى.
ال فينالدا قارسىلاستارىنا ەسە جىبەرگەن يليا كالينين (65 كەلى)، نۇربەك مۇرسال (70 كەلى)، شۇعىلا ءنالىباي (75 كەلى) جانە اسەل توقتاسىن (80 كەلى) كۇمىس مەدال الدى.
ايتا كەتسەك، بۇدان بۇرىن 19 جاسقا دەيىنگىلەر اراسىندا راسۋل اسانحانوۆ (90 كەلى)، قۇرالاي ەگىنباي قىزى (80 كەلى) ازيا چەمپيونى اتاعىن جەڭىپ الدى.
سونداي-اق ادىلەت تورتۋبەك (60 كەلى)، بيبارىس ءاشىرباي (70 كەلى)، تيمۋر تايبەكوۆ (80 كەلى)، نۇرسۇلتان قىستاۋباي (85 كەلى)، اياجان ەرمەك (57 كەلى) كۇمىس جۇلدەگەر اتانسا، ايىم تاڭقىبايەۆا (51 كەلى)، جانەل يمانتايەۆا (54 كەلى)، الينا كۇدايگەنوۆا (60 كەلى)، اقبوتا ەسىمبەكوۆا (65 كەلى) جانە سابينا جاقسىلىق (80 كەلىدەن جوعارى) ۇزدىك ۇشتىكتى تۇيىندەدى.
قۇرلىقتىق دوداعا 25 ەلدەن 396 بوكسشى (237 ەر جانە 159 ايەل) قاتىستى. ولاردىڭ اراسىندا قازاقستان، اۋعانستان، فيليپپين، گونكونگ، ءۇندىستان، يندونەزيا، يران، يراك، جاپونيا، وڭتۇستىك كورەيا، ساۋد ارابياسى، قىرعىزستان، مالايزيا، موڭعوليا، نەپال، قاتار، قىتاي، سينگاپۋر، شري-لانكا، تايلاند، تۇركىمەنستان، وزبەكستان، ب ا ءا، ۆەتنام، بۋتان بار.