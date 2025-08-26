22:56, 26 - تامىز 2025 | GMT +5
ازيا چەمپيوناتى: قازاقستاندىق مەرگەن ۇزدىك وندىققا ەندى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن شىمكەنت قالاسىندا ءوتىپ جاتقان نىسانا كوزدەۋ مەن ستەند اتۋدان XVI ازيا چەمپيوناتىندا تاعى ءبىر وتانداسىمىز اقتىق سىندا باق سىنادى.
سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسى مالىمەتىنشە، ايەلدەر اراسىندا ۆينتوۆكامەن 50 مەتردەن 3 پوزيتسيادا وق اتۋدا ەليزاۆەتا بەزرۋكوۆا 8-ساتىعا جايعاستى. ونىڭ ۇپاي سانى 401.3.
وتانداسىمىز فينالعا دەيىن وتكەن ىرىكتەۋدە 584 ۇپاي جيناپ، ۇزدىك سەگىز مەرگەننىڭ قاتارىنا كىرگەن.
قالعان سپورتشىلارىمىزدىڭ ىرىكتەۋدەگى ناتيجەسى:
الەكساندرا لە 10-ورىن (584 ۇپاي)
ارينا مالينوۆسكايا 29-ورىن (571 ۇپاي)
وسى جاتتىعۋدا كوماندالىق ەسەپتە قازاقستان ايەلدەر قۇراماسى 5-ورىننان كورىندى.
ايتا كەتەيىك، شىمكەنتتەگى ازيا چەمپيوناتىندا قازاقستاندىق مەرگەندەر كۇمىس جۇلدە الدى.