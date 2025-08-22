ازيا مەملەكەتتەرى اراسىندا العاش ۇيىمداستىرىلعان مۋزىكالىق بايقاۋعا قاتىسۋشىلار استاناعا كەلىپ جەتتى
استانا. KAZINFORM - استاناعا «Silk Way Star» - ازيا مەملەكەتتەرى اراسىندا العاش ۇيىمداستىرىلعان مۋزىكالىق بايقاۋعا قاتىسۋشىلاردىڭ باسىم كوپشىلىگى كەلىپ جەتتى. بۇل - ارمەنيا، وزبەكستان، گرۋزيا، تۇرىكمەنستان جانە تاجىكستان وكىلدەرى. بۇل تۋرالى Jibek Joly حابارالادى.
سونىمەن قاتار، وڭتۇستىك كورەيادان كەلگەن Kandis توبى دا بار. Silk Way Star كومانداسى مۋزىكانتتاردى قازاقى قوناقجايلىلىقپەن قارسى الدى: ارتىستەرگە باۋىرساق ۇسىنىلىپ، دومبىرادا كۇي وينالدى.
ءوز سۇحباتتارىندا ارتىستەر مۇنداي اۋقىمدى جوباعا قاتىسۋ - ولار ءۇشىن ۇلكەن مارتەبە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- مەن ساحنادا نە ىستەيتىنىمدى الدىن الا بىلمەيمىن - بۇل مەن ءۇشىن ءاردايىم توسىنسىي! ءيا، مەن بۇعان دەيىن دە قازاقستاندا، ناقتىراق ايتسام، استانادا بولعانمىن جانە بۇل قالانى وتە جاقسى كورەمىن، - دەدى Silk Way Star بايقاۋىنا قاتىسۋشى، گرۋزيادان كەلگەن اۆتانديل ابەسلاميدزە.
- بۇل ءبىز ءۇشىن وسىنداي اۋقىمدى جوباعا العاشقى قاتىسۋىمىز جانە ول شىنىمەن دە ەرەكشە - مۇنداي مۇمكىندىك ومىردە ءبىر-اق رەت بولادى. ءبىز بۇل بايقاۋ ءبىزدى ءارتىس رەتىندە دامىتادى دەپ سەنەمىز، ويتكەنى الدا - حالىقارالىق اۋديتوريا الدىندا ونەر كورسەتۋ، - دەدى وڭتۇستىك كورەيالىق Kandis توبىنىڭ مۇشەلەرى.
بۇگىن تۇندە مالايزيادان كەلگەن ءانشى ياسمين ازيز دە ۇشىپ كەلۋى ءتيىس - وسىلايشا، بارلىق قاتىسۋشىلار جينالادى. جوباعا بارلىعى 12 ەلدىڭ ورىنداۋشىلارى قاتىسىپ، جەڭىس ءۇشىن باق سىنايدى. ءتۇسىرىلىم 26-تامىزدا باستالادى.
ايتا كەتەيىك، حالىقارالىق «Silk Way Star» بايقاۋى ازيانىڭ بىرنەشە ەلدەرىنىڭ تەلەارنالارىندا كورسەتىلەدى. قازاقستان اتىنان بايقاۋعا ءانشى Alem قاتىسادى.