ازيا بىرىنشىلىگىندە ەل نامىسىن قورعايتىن تەننيسشىلەر بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - تايلاند استاناسى بانگكوك قالاسىندا وتەتىن ۇستەل تەننيسىنەن جاستار اراسىنداعى ازيا چەمپيوناتىنا قاتىساتىن قازاقستان قۇراماسىنىڭ قۇرامى جاريالاندى.
قۇرلىق بىرىنشىلىگىندە U19 جانە U15 جاس ساناتتارىندا جۇلدەلەر ساراپقا سالىنادى. قازاقستان نامىسىن ەكى جاس ەرەكشەلىگى بويىنشا 16 سپورتشى قورعايدى.
U19 ساناتىندا الان قۇرمانعاليەۆ، قادىرالى قابدىلۋاحيتوۆ، نۇريسلام قاسىم، ارنۇر ورالحانوۆ، البينا جاقسىلىقوۆا، داريا فۋ، اليسا سۆيگۋن جانە داريا گاموۆا ونەر كورسەتەدى.
ال U15 قۇراماسىنا نۇرداۋلەت ازامات ۇلى، مانسۇر سۇيىندىك، يگيتالي سۇلتانمۇراتوۆ، مارلەن جۇماعۇل، ماريا لۋكيانوۆا، ءجانيا بەكمۇحامبەتوۆا، ويدين كاميلجانوۆا جانە اميرا الىمگەرەي ەندى.
«قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستان قۇراماسى ازيا چەمپيوناتىنا دايىندىقتىڭ سوڭعى كەزەڭىن وتكىزۋدە. سپورتشىلار استانا قالاسىندا ۇيىمداستىرىلعان وقۋ-جاتتىعۋ جيىنىنا قاتىسىپ جاتىر. جاتتىقتىرۋشىلار شتابى جارىس الدىندا سپورتشىلاردىڭ فيزيكالىق جانە تاكتيكالىق دايىندىعىنا ەرەكشە كوڭىل بولۋدە»، - دەپ حابارلادى ۇ و ك باسپا ءسوز قىزمەتى.
ازيا چەمپيوناتى 27-ماۋسىم مەن 4-شىلدە ارالىعىندا بانگكوك قالاسىندا وتەدى.
ايتا كەتەيىك، سونيا جيەنبايەۆا جۇپتىق سىندا قىتايداعى تۋرنيردىڭ شيرەك فينالىنا شىقتى.