نازىم قىزايباي قىتايداعى الەم كۋبوگىنىڭ التىن جۇلدەسىن جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق بوكسشى، ءۇش دۇركىن الەم چەمپيونى نازىم قىزايباي الەم كۋبوگىنىڭ التىن جۇلدەسىن جەڭىپ الدى، دەپ حابارلايدى سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
3 دۇركىن الەم چەمپيونى، 54 كەلىگە كوتەرىلگەن نازىم قىزايباي فينالدا سيرينە چاراابيمەن (يتاليا، الەم چەمپيوناتىنىڭ 2 مارتە جۇلدەگەرى) ءوزارا ۇزدىكتى انىقتادى.
وتانداسىمىز 3 راۋندتا دا باسىم بولىپ، 4:1 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتتى.
ايتا كەتەيىك، نازىم قىزايباي 2025 -جىلى استانادا وتكەن الەم كۋبوگىندا 48 كەلىدە توپ جارعان بولاتىن.
وتانداسىمىزدىڭ جارىستاعى جولى:
½ فينال.
ناتنيچا چونگپرونگكلانگ - 3:2
¼ فينال.
ۆيكتوريا روگالينسكا (پولشا) - 5:0
1/8 فينال.
يم ە دجي (پاريج وليمپياداسىنىڭ قولا جۇلدەگەرى) - 4:1