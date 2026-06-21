KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    نازىم قىزايباي قىتايداعى الەم كۋبوگىنىڭ التىن جۇلدەسىن جەڭىپ الدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق بوكسشى، ءۇش دۇركىن الەم چەمپيونى نازىم قىزايباي الەم كۋبوگىنىڭ التىن جۇلدەسىن جەڭىپ الدى، دەپ حابارلايدى سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    бокс
    فوتو: قازاقستان ۇ و ك

    3 دۇركىن الەم چەمپيونى، 54 كەلىگە كوتەرىلگەن نازىم قىزايباي فينالدا سيرينە چاراابيمەن (يتاليا، الەم چەمپيوناتىنىڭ 2 مارتە جۇلدەگەرى) ءوزارا ۇزدىكتى انىقتادى.

    وتانداسىمىز 3 راۋندتا دا باسىم بولىپ، 4:1 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتتى.

    ايتا كەتەيىك، نازىم قىزايباي 2025 -جىلى استانادا وتكەن الەم كۋبوگىندا 48 كەلىدە توپ جارعان بولاتىن.

    وتانداسىمىزدىڭ جارىستاعى جولى:

    ½ فينال.

    ناتنيچا چونگپرونگكلانگ - 3:2

    ¼ فينال.

    ۆيكتوريا روگالينسكا (پولشا) - 5:0

    1/8 فينال.

    يم ە دجي (پاريج وليمپياداسىنىڭ قولا جۇلدەگەرى) - 4:1

    سپورت
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور