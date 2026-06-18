نازىم قىزايباي الەم كۋبوگىندا پولشالىق بوكسشىدان ەسەسىن قايتاردى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ گۋياڭ قالاسىندا ءوتىپ جاتقان الەم كۋبوگىندا بۇگىن، 18-ماۋسىمدا ەل قۇراماسىنان نازىم قىزايباي جارىستى جالعاستىرۋعا مۇمكىندىك الدى.
3 دۇركىن الەم چەمپيونى، 54 كەلىگە كوتەرىلگەن نازىم قىزايباي شيرەك فينالدا پولشا بوكسشىسى ۆيكتوريا روگالينسكامەن تاعى دا كەزدەستى.
وتانداسىمىز العاشقى راۋندتان-اق باسىمدىقتى قولعا الىپ، شەبەرلىك جاعىنان الدەقايدا جوعارى ەكەندىگىن دالەلدەي ءبىلدى. قورىتىندى ەسەپ: 4:1.
ايتا كەتەيىك، نازىم قىزايباي 2 اي بۇرىن برازيليادا وتكەن الەم كۋبوگىنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭىندە ءدال وسى پولشا وكىلىنە جول بەرگەن بولاتىن.
ايتا كەتسەك، بۇدان بۇرىن 2025 -جىلعى قازاقستان چەمپيونى ساناتالى تولتايەۆ (65 كەلى) ەكىنشى اينالىمدا انگليا سپورتشىسى پاتريس مۋگالزايمەن ءوزارا مىقتىنى انىقتادى. ءۇش راۋندقا جالعاسقان باسەكەدە تورەشىلەر 5:0 ەسەبىمەن انگليا بوكسشىسىن جەڭىمپاز دەپ تانىدى.
سونداي-اق بۇگىن ەل قۇراماسىنان 2 دۇركىن الەم چەمپيونى، 51 كەلىدەگى الۋا بالقىبەكوۆا 1/8 فينالدا ۆەنەسۋەلا وكىلى يريسمار كاردوزومەن جولىقتى.
وتانداسىمىز جەكپە-جەكتە قورعانىس پەن شابۋىلدا دا ناتيجەلى قيمىلداپ، 4:1 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى.