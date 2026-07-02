اۋەزوۆتىڭ «اباي جولىن» ءسۇيىپ وقىعان قىزىلوردالىق تۇلەك ۇ ب ت-دا 140 بال جينادى
استانا. KAZINFORM - قازاق ادەبيەتىنە قۇمار تالاپكەر ۇ ب ت-نىڭ ەڭ جوعارى ناتيجەسىنە قول جەتكىزدى. ونىڭ جەتىستىك قۇپياسى مەن ارمانى قانداي؟
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ تۇلەگى بالحان الفيا نەگىزگى ۇ ب ت-دا 140 بال يەگەرى اتاندى.
ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 2026 -جىلعى 1-شىلدە كۇنى قىزىلوردا قالاسىندا ورنالاسقان ايماقتىق تەستىلەۋ ورتالىعىندا بالحان الفيا «قازاق ءتىلى - قازاق ادەبيەتى» پاندەر كومبيناتسياسىن تاڭداپ، ەمتيحاندى ءساتتى تاپسىردى. تەستىلەۋ ناتيجەسى بويىنشا 138 بال جينادى. سونىمەن قاتار الفيا قازتەست سەرتيفيكاتىن پايدالانىپ، «قازاق ءتىلى» ءپانى بويىنشا بالدارىن كونۆەرتاتسيالادى. وسىلايشا قازىرگى تاڭدا بالحان الفيانىڭ جالپى ناتيجەسى 140 بالدى قۇرايدى.
مەن 11-سىنىپتىڭ الدىندا ۇ ب ت-عا جۇيەلى تۇردە دايىندالا باستادىم. مەنىڭ ارمانىم - پەداگوگ، قازاق ءتىلى مەن ادەبيەتى ءپانىنىڭ مۇعالىمى بولۋ. كىشكەنتايىمنان قازاق كلاسسيكاسىن وقۋعا قۇمارمىن، ال مەنىڭ سۇيىكتى شىعارمام - مۇحتار اۋەزوۆتىڭ «اباي جولى» رومانى. ادەبيەتكە دەگەن سۇيىسپەنشىلىگىم مەنى ۇستاز بولۋعا جانە انا تىلىمىزگە دەگەن قۇرمەت پەن سۇيىسپەنشىلىكتى جاس ۇرپاقتىڭ بويىنا سىڭىرۋگە جەتەلەدى. ۇ ب ت-عا دايىندىق بارىسىندا قولداۋ كورسەتىپ، جىگەر بەرگەن اتا-اناما جانە ۇستازدارىما العىسىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى الفيا.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، 26-مامىردا پاۆلودار وبلىسىنىڭ تۇلەگى اسەت التاير 140 بال جيناعان ەدى. جالپى نەگىزگى ۇ ب ت-نىڭ جەتى اپتاسىندا 340 مىڭعا جۋىق رەت تەست تاپسىرىلدى. شەكتى بالدى %70 تالاپكەر جينادى، بەس ءپان بويىنشا ورتاشا بال 66 بالدى قۇرادى. 240 مىڭعا جۋىق تالاپكەر نەگىزگى ۇ ب ت-عا قاتىسۋعا ەكى مۇمكىندىكتى ەسەپكە العاندا 446 مىڭنان استام ءوتىنىش بەرگەن. ۇبت 10 شىلدەگە دەيىن جالعاسادى.
ەسكە سالساق، 2026 -جىلعى 26-مامىردا عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك ۇكىمەتتە جۋرناليستەردەن ءسۇيىنشى سۇراپ، رەسمي تىركەلگەن 140 بالدى ۇ ب ت-دان پاۆلودارلىق وقۋشى جيناعانىن ايتقان ەدى.