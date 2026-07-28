ازەربايجاندىق جۋرناليستەر 15 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى
استانا. KAZINFORM - ازەربايجان سوتى تاۋەلسىز Toplum TV باسىلىمىنىڭ توعىز جۋرناليسىنە ۇكىم شىعاردى. ەلدەگى جەمقورلىق تۋرالى زەرتتەۋلەرىمەن تانىلعان باسىلىمنىڭ ەكى نەگىزىن قالاۋشىسى 15 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى، دەپ حابارلايدى BBC.
سوت شەشىمىمەن Toplum TV نەگىزىن قالاۋشىلاردىڭ ءبىرى اكيف گۋربانوۆ پەن رۋسلان يززەتلي 15 جىلعا سوتتالدى. بەينەماتەريالدار رەداكتورى مۋشفيگ دجابباروۆ پەن جوبا ۇيلەستىرۋشىلەرى يلكين امراحوۆ جانە راميل بابايەۆ 13 جىلدان، جۋرناليستەردى دايارلاۋمەن اينالىسقان الي زەينالوۆ پەن Toplum TV نەگىزىن قالاۋشى الەسكەر مامەدلي 14 جىلدان، ءتىلشى فاريد يسمايلوۆ پەن SMM- مەنەدجەر ەلمير ابباسوۆ 12 جىلدان باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.
مامەدليدىڭ ەلدەگى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى سالاسىنىڭ بەلگىلى زاڭگەرى ەكەنى جانە قازىرگى ۋاقىتتا اۋىر دەرتكە شالدىققانى ايتىلدى.
Toplum TV ازەربايجان مينيسترلىكتەرىندەگى، شەنەۋنىكتەر مەن ولاردىڭ وتباسى مۇشەلەرى اراسىنداعى جەمقورلىققا قاتىستى زەرتتەۋ ماتەريالدارىمەن تانىمال. باسىلىم سونداي-اق ەل ەكونوميكاسىنىڭ ناقتى جاعدايى، تسەنزۋرا جانە الەۋمەتتىك ماسەلەلەر تۋرالى تۇراقتى جاريالاپ كەلەدى.
باسىلىمنىڭ جەكە سايتى مەن YouTube ارناسى جۇمىس ىستەيدى. قازىر ارنانىڭ 100 مىڭعا جۋىق جازىلۋشىسى بار. رەداكسيا قۇرامى وزگەرگەنىمەن، Toplum TV قىزمەتىن جالعاستىرىپ جاتىر.
2024 -جىلعى ناۋرىزدا ازەربايجان پوليتسياسى باسىلىمنىڭ كەڭسەسىندە ءتىنتۋ جۇرگىزىپ، ونى مورلەپ جاپقان جانە رەداكسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ باسىم بولىگىن قاماۋعا العان.
ەكى جىل بۇرىن قابىلدانعان بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى تۋرالى زاڭ ازەربايجاندا باسپا ءسوزدىڭ شەتەلدەن قارجىلاندىرىلۋىنا تولىق تىيىم سالدى. سونىڭ نەگىزىندە Toplum TV قىزمەتكەرلەرىنە، سونداي-اق باسقا دا تاۋەلسىز ب ا ق وكىلدەرىنە اقشا كونترابانداسى بويىنشا ايىپ تاعىلدى. كەيىن بۇل ايىپتارعا زاڭسىز كاسىپكەرلىكپەن اينالىسۋ، اقشانى جىلىستاتۋ، سالىق تولەۋدەن جالتارۋ جانە قۇجاتتاردى قولدان جاساۋ باپتارى قوسىلدى.
ەۋروپا كەڭەسى پارلامەنتتىك اسسامبلەياسى قابىلداعان قاراردا Toplum TV جۋرناليستەرىنە قاتىستى قۋدالاۋ «ازەربايجانداعى سىنشىل پىكىرلەردىڭ ءۇنىن ءوشىرۋ» دەپ باعالانعان.