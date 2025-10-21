ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:35, 21 - قازان 2025 | GMT +5

    ازەربايجانمەن ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ - اسا وزەكتى مىندەت - پرەزيدەنت

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ازەربايجان پرەزيدەنتىمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Тоқаев ва алиев
    Фото: Ақорда

    - ءسىزدى مەملەكەتتىك ساپارىڭىز اياسىندا قازاقستاندا قارسى الۋ - مەن ءۇشىن ۇلكەن مارتەبە. بۇل - ەلدەرىمىزدىڭ اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىق قاتىناستاردى ودان ءارى دامىتۋ تۇرعىسىنان وتە ماڭىزدى وقيعا. قازاقستان مەن ازەربايجان تەك دوستاس ەلدەر ەمەس، سونداي-اق باۋىرلاس حالىقتار. سوندىقتان ءسىزدىڭ ەلىڭىزبەن سان قىرلى ىنتىماقتاستىقتى وركەندەتۋگە باسا ءمان بەرەمىز. قازىرگى كەزدە ازەربايجان ءسىزدىڭ قۋاتتى كوشباسشىلىعىڭىزبەن حالىقارالىق ارەناداعى ابىروي-بەدەلىن ەلەۋلى تۇردە ارتتىردى، ءوز وڭىرىندە ىقپالدى مەملەكەت رەتىندە وتە ماڭىزدى ءرول اتقارادى. ءبىز ءۇشىن ازەربايجانمەن ساۋدا- ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى جانە ساياسي سەرىكتەستىكتى نىعايتۋ - اسا وزەكتى مىندەت، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.

    مەملەكەتتەر باسشىلارى ساۋدا-ەكونوميكا، ينۆەستيتسيا، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە كولىك-ترانزيت سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ ماسەلەسىن جان-جاقتى تالقىلادى.

    - بۇگىندە قازاقستان دامۋدىڭ جوعارى دەڭگەيىن كورسەتىپ وتىر. ەلىڭىزدەگى قوعامدىق- ساياسي جاعداي تۇراقتى، ەكونوميكالىق دامۋ قالىپتى. ءسىز جۇرگىزىپ جاتقان رەفورمالاردى زور قىزىعۋشىلىقپەن باقىلاپ وتىرمىز. ەلىڭىزدى جاڭعىرتۋ مەن الەۋەتىن ارتتىرۋ جولىنداعى باعدارىڭىزدى تولىق قولدايمىز. ەكىجاقتى قارىم- قاتىناستىڭ ستراتەگيالىق، وداقتاستىق سيپات العانىن اتاپ ءوتتىڭىز. ءبىز بارلىق باعىتتاعى ىقپالداستىقتى نىعايتۋعا نيەتتىمىز. بۇگىنگى كەلىسسوز، سونداي-اق جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەس وتىرىسى بارىسىندا اۋقىمدى كۇن ءتارتىبىن تاعى دا پىسىقتاپ، ءوزارا سەرىكتەستىكتىڭ الداعى قادامدارىن ايقىندايمىز،- دەدى ازەربايجان پرەزيدەنتى.

    سونداي-اق مادەني-گۋمانيتارلىق ىقپالداستىققا نازار اۋداردى.

    تاراپتار ايماقتىق جانە حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر جونىندە پىكىر الماستى.

    ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ ازەربايجان پرەزيدەنتىن اقوردادا قارسى العان ەدى.

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار