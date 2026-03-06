ازەربايجان- يران شەكاراسىندا جۇك تاسىمالى توقتاتىلدى
استانا. KAZINFORM - ازەربايجان مينيسترلەر كابينەتىنىڭ شەشىمىمەن يرانمەن مەملەكەتتىك شەكارا ارقىلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا توقتاتىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ باكۋدەگى ءتىلشىسى مينيسترلەر كابينەتىنە سىلتەمە جاساي وتىرىپ.
- حالىقارالىق قۇقىق نورمالارى مەن قاعيداتتارىنا قايشى كەلەتىن وسى شابۋىلداردان تۋىنداعان جاعدايدى ەسكەرە وتىرىپ، مينيسترلەر كابينەتىنىڭ شەشىمىمەن ازەربايجان مەن يران اراسىنداعى بارلىق شەكارا وتكەلى ارقىلى جۇك كولىكتەرىنىڭ (ترانزيتتىك كولىكتەردى قوسا العاندا) قوزعالىسى ۋاقىتشا جانە تولىعىمەن توقتاتىلدى، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
بۇل شارا 5-ناۋرىزدا يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىنان ناحچىۆان اۆتونوميالىق رەسپۋبليكاسىنداعى ازاماتتىق ينفراقۇرىلىمعا جاسالعان درون شابۋىلدارىنان كەيىن ەنگىزىلدى.
شابۋىل ناحچىۆانداعى حالىقارالىق اۋەجايعا، مەكتەپكە جانە باسقا دا نىساندارعا باعىتتالعان. بىرنەشە بەيبىت تۇرعىن جاراقات الدى، ال اۋەجاي تەرمينالىنىڭ عيماراتى زاقىمدالدى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، جاعداي قىسقا مەرزىمدە ايماقتىق ساۋدا اينالىمىن ازايتىپ، جەتكىزۋ تىزبەكتەرىندەگى كىدىرىسكە اكەلۋى مۇمكىن. دەگەنمەن ۇزاق مەرزىمدى پەرسپەكتيۆادا بۇل شەشىم ايماقتاعى كولىك باعىتتارىن قايتا بولۋگە جانە بالاما دالىزدەردىڭ ماڭىزدىلىعىنىڭ ارتۋىنا اكەلەتىنىن جوققا شىعارۋعا بولمايدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ يراننىڭ ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى ناحچىۆان قالاسىنداعى اۋەجايدى اتقىلاۋىنا بايلانىستى ۇستانىمىن مالىمدەدى.
مەملەكەت باسشىسى باۋىرلاس، وداقتاس ازەربايجان ەلىنە قارسى جاسالعان ارەكەتتى قاتاڭ ايىپتايدى.
پرەزيدەنت بولعان وقيعانىڭ ءمان-جايى يران تاراپىمەن بىرلەسىپ ەگجەي-تەگجەيلى تەرگەلەتىنىنە، سونداي-اق ەكى ەل اراسىنا سىزات سالعان جاعداي ايماقتاعى احۋالدى ۋشىقتىرماۋ ءۇشىن ديپلوماتيالىق تاسىلدەر ارقىلى رەتتەلەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.