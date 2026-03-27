ازەربايجان قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ جاھاندىق سۋ باستاماسىن قولدادى
استانا. KAZINFORM - استانا مەن باكۋ اراسىنداعى ستراتەگيالىق ديالوگتى نىعايتۋ اياسىندا ازەربايجان قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ب ۇ ۇ قامقورلىعىمەن حالىقارالىق سۋ ۇيىمىن قۇرۋ باستاماسىنا رەسمي تۇردە قولداۋ ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ باكۋدەگى ءتىلشىسى.
بۇل تۋرالى ازەربايجانداعى قازاقستان ەلشىسى ءالىم بايەل مەن ازەربايجان رەسپۋبليكاسىنىڭ كليمات ماسەلەلەرى جونىندەگى پرەزيدەنتتىك وكىلى مۇحتار بابايەۆتىڭ كەزدەسۋىندە ايتىلدى.
تاراپتار قورشاعان ورتانى قورعاۋ ماسەلەلەرىن، كاسپيي تەڭىزىنىڭ ەكوجۇيەسىن ساقتاۋ، الداعى بىرلەسكەن ءىس-شارالارعا دايىندىق جانە حالىقارالىق ەكولوگيالىق باستامالاردى ءوزارا قولداۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
ءالىم بايەل ازەربايجان تاراپىن تاعى دا 22-24-ساۋىردە استانادا وتەتىن ايماقتىق ەكولوگيالىق سامميتكە بەلسەندى قاتىسۋعا شاقىردى. فورۋمنىڭ باستى ءىس-شاراسى كاسپي تەڭىزى دەڭگەيىنىڭ ازايۋ سەبەپتەرىن زەرتتەۋ بويىنشا بىرلەسكەن جۇمىس توبىنىڭ العاشقى وتىرىسى بولادى. تاراپتار كەزدەسۋ كاسپي تەڭىزىندەگى ەكولوگيالىق قاۋىپسىزدىكتىڭ ءبىرىڭعاي ايماقتىق جۇيەسىن قۇرۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام بولادى دەپ ەسەپتەيدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ب ۇ ۇ جۇيەسىندە تولىققاندى سۋ ۇيىمىن قۇرۋ باستاماسى دا تالقىلاندى.
مۇحتار بابايەۆ ازەربايجان قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ باستاماسىن تولىق قولدايتىنىن مالىمدەپ، ونى جاھاندىق كليماتتىق قيىندىقتار اياسىندا سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋدا جيناقتالعان ماسەلەلەر تۇرعىسىنان وتە وزەكتى دەپ اتادى.
- بۇل ۇيىمدى قۇرۋ وزەكتى، سەبەبى بۇگىنگى تاڭدا سۋ ماسەلەلەرى تەك ەكولوگيالىق سيپاتتا عانا ەمەس، قاۋىپسىزدىك پەن ەكونوميكالىق ماسەلەلەرگە تىكەلەي اسەر ەتەدى، سوندىقتان ولاردى جۇيەلى تۇردە شەشۋ قاجەت، - دەپ اتاپ ءوتتى ازەربايجان پرەزيدەنتىنىڭ وكىلى.
مۇحتار بابايەۆ ەكى ەلدىڭ قورشاعان ورتانى قورعاۋ سالاسىنداعى كۇش-جىگەرىنىڭ سينەرگياسى بۇكىل كاسپي ايماعىنىڭ تۇراقتى دامۋىنا ستراتەگيالىق ۇلەس قوساتىنىن اتاپ ءوتتى.
تاراپتار ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستىڭ قازىرگى ديناميكاسىن جوعارى باعالاپ، قورشاعان ورتانى قورعاۋ سالاسىنداعى سەرىكتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا دايىن ەكەنىن راستادى.
بۇعان دەيىن ب ۇ ۇ- دا قازاقستاننىڭ UN Water حالىقارالىق ۇيىمىن قۇرۋ باستاماسى تانىستىرىلعانىن حابارلاعان ەدىك.