ازەربايجان مەن ارمەنيا باستاپقى بەيبىتشىلىك كەلىسىمىنىڭ ءماتىنىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - ازەربايجان مەن ارمەنيا 17 تارماقتان تۇراتىن پارافيرلەنگەن بەيبىتشىلىك كەلىسىمىنىڭ ءماتىنىن رەسمي تۇردە جاريالادى. قۇجات ەكى ەلدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىكتەرىنىڭ رەسمي سايتتارىندا ورنالاستىرىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
كەلىسىمگە پاراف قويۋ ءراسىمى 8-تامىزدا ا ق ش- تىڭ ۆاشينگتون قالاسىندا، ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ پەن ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينياننىڭ ساپارى بارىسىندا ءوتتى.
قۇجات ماتىنىنە سايكەس، تاراپتار تۇراقتى جانە ءادىل بەيبىتشىلىكتى، تاتۋ كورشىلىك قاتىناستاردى جانە حالىقارالىق قۇقىقتى قۇرمەتتەۋگە نيەت ءبىلدىردى.
قۇجات جوباسىندا، اتاپ ايتقاندا، مىناداي ەرەجەلەر كوزدەلگەن:
اۋماقتىق تالاپتاردان باس تارتۋ. ارمەنيا مەن ازەربايجان ءبىر-ءبىرىنىڭ ەگەمەندىگى مەن اۋماقتىق تۇتاستىعىن رەسمي تۇردە مويىندايدى جانە بولاشاقتا وسىنداي تالاپتار قويماۋعا مىندەتتەنەدى.
كۇش قولدانۋعا تىيىم. ەكى تاراپ تا ەكىجاقتى قاتىناستاردا كۇش قولدانۋدان نەمەسە ونى قولدانامىن دەپ قورقىتۋدان باس تارتادى.
ءۇشىنشى تاراپتاردى قوسپاۋ. ەكى مەملەكەتتىڭ ەشقايسىسى ورتاق شەكارا بويىندا ءۇشىنشى ەلدەردىڭ قارۋلى كۇشتەرىن ورنالاستىرمايدى.
شەكارانى دەليميتاتسيالاۋ. ەكى ەل اراسىنداعى شەكارالار بولەك كەلىسىم جانە ارنايى كوميسسيالاردىڭ جۇمىسى نەگىزىندە ايقىندالىپ، دەماركاتسيالانادى.
قاۋىپتەرگە بىرلەسىپ قارسى تۇرۋ. تاراپتار سەپاراتيزمنىڭ، تەرروريزمنىڭ، ەكسترەميزمنىڭ جانە كەمسىتۋشىلىكتىڭ بارلىق كورىنىستەرىن ايىپتايدى جانە بۇل قۇبىلىستارعا ءوز ۇلتتىق يۋريسديكتسيالارى اياسىندا قارسى كۇرەس جۇرگىزۋگە مىندەتتەنەدى.
حالىقارالىق قۇقىقتىڭ ۇستەمدىگى. ۇلتتىق زاڭدار بەيبىتشىلىك كەلىسىمىنىڭ ەرەجەلەرىن ورىنداماۋعا سىلتاۋ رەتىندە پايدالانىلمايدى.
باقىلاۋ كوميسسياسىن قۇرۋ. ازەربايجان مەن ارمەنيا كەلىسىم شارتتارىنىڭ ورىندالۋىن قاداعالايتىن ەكىجاقتى كوميسسيا قۇرادى.
حالىقارالىق ىستەردى قايتارىپ الۋ. قۇجات كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن ءبىر اي ىشىندە تاراپتار ءبىر-بىرىنە قارسى حالىقارالىق ينستانتسيالاردا بەرىلگەن بارلىق سوت ىستەرى مەن شاعىمدارىن قايتارىپ الۋعا جانە جاڭالارىن باستاماۋعا مىندەتتەنەدى.
بولاشاقتاعى ىنتىماقتاستىق مۇمكىندىگى. كەلىسىم ەكونوميكا، كولىك، مادەنيەت جانە گۋمانيتارلىق ءوزارا ءىس-قيمىل سالالارىندا قوسىمشا كەلىسىمدەر جاساسۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرادى.
بەيبىتشىلىك كەلىسىمى ىشكى قۇقىقتىق راسىمدەر اياقتالىپ، ءتيىستى حابارلامالار الماسقاننان كەيىن كۇشىنە ەنەدى. ول ازەربايجان، ارميان جانە اعىلشىن تىلدەرىندە جاسالدى، ال كەلىسپەۋشىلىك تۋىنداعان جاعدايدا اعىلشىن تىلىندەگى نۇسقاعا باسىمدىق بەرىلەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 8-تامىزدا ازەربايجان پرەزيدەنتى، ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى جانە ا ق ش پرەزيدەنتى باكۋ مەن ەريەۆان اراسىنداعى قاتىناستاردى بەيبىت جولمەن رەتتەۋ تۋرالى بىرلەسكەن دەكلاراتسياعا قول قويدى.
كەيىن ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ ا ق ش جاعىنا ازەربايجان مەن ارمەنيا اراسىنداعى بەيبىتشىلىك كەلىسىمىنە قول جەتكىزۋدەگى ماڭىزدى ءرولى ءۇشىن العىس ءبىلدىردى.