ازەربايجان ازاماتى قازاقستانداعى زاڭسىز ويىن بيزنەسىن شەتەلدەن باسقارىپ وتىرعان
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى زاڭسىز ويىن بيزنەسىن ۇيىمداستىرعان قىلمىستىق توپتىڭ ارەكەتىن توقتاتتى.
الماتى پروكۋراتۋراسىنىڭ حابارلاۋىنشا، توپ مۇشەلەرى ق ر «ويىن بيزنەسى تۋرالى» زاڭىن ورەسكەل بۇزىپ، ليتسەنزياسىز ونلاين-كازينو جۇرگىزگەن. ولار پايداكۇنەمدىك ماقساتپەن ازاماتتاردى قۇمار ويىندارىنا تارتىپ، زاڭسىز تابىس تاپقان.
تەرگەۋ مالىمەتىنشە، قىلمىستىق سحەمانىڭ نەگىزگى ۇيىمداستىرۋشىلارىنىڭ ءبىرى - ازەربايجان ازاماتى. ول قازاقستان اۋماعىنان تىس جەردە وتىرىپ، ونلاين-كازينونىڭ تەحنيكالىق جۇمىسىن، قارجىلىق وپەراتسيالارىن جانە قىلمىستىق جولمەن الىنعان قاراجاتتىڭ قوزعالىسىن تولىق باقىلاپ، ۇيلەستىرىپ وتىرعان.
شەتەل ازاماتىنا قاتىستى ءىس ماتەريالدارى ونى قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ ءۇشىن ازەربايجانعا جولداندى.
- قىلمىستىق توپتىڭ باسقا مۇشەسىنە قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ اياقتالىپ، ءىس سوتقا جولداندى. سوت شەشىمىمەن ول باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا كەسىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ۆەدومستۆو قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىن بۇزعان ايىپتالۋشىلار ەل ىشىندە دە، شەت مەملەكەتتەردە دە ورنالاسقانىنا قاراماستان، جاۋاپكەرشىلىكتەن جالتارىپ كەتە المايتىنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالايىق، مۇنىڭ الدىندا 600 ميلليارد تەڭگەلىك زاڭسىز قۇمار ويىن سحەماسى بويىنشا 9 ادام قاماۋعا الىنعانىن حابارلاعان ەدىك.