ازەربايجان ارمەنيامەن بەيبىت كەلىسىمگە قول قويۋ ءۇشىن نەگىزگى شارتتارىن اتادى
استانا. KAZINFORM - ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ ارمەنيامەن تۇپكىلىكتى بەيبىت كەلىسىمگە قول قويۋ مۇمكىندىگىنە جول اشاتىن باستى شارتتاردى جاريا ەتتى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى ازەربايجان پرەزيدەنتىنىڭ رەسمي سايتىنا سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، بەيبىت ۇدەرىستى ازەربايجان ءوزى باستاپ قانا قويماي، كەلىسىمنىڭ العاشقى جوباسىن دا ازىرلەگەن. بۇل جوبا 8-تامىزدا ۆاشينگتوندا پارافيرلەنگەن قۇجاتتىڭ نەگىزىنە اينالعان.
- ءبىز كەلىسسوزدەردى باستاۋعا ۇسىنىس جاساپ، بەيبىت كەلىسىمنىڭ العاشقى جوباسىن ازىرلەدىك. اق ۇيدە پارافيرلەنگەن قۇجات - مەملەكەتتەر اراسىنداعى قارىم- قاتىناستى رەتتەۋ جونىندەگى ازەربايجان كوزقاراسىنىڭ كورىنىسى، - دەدى يلحام اليەۆ.
الايدا، پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، كەلىسىمگە تولىق قول قويۋ ءالى دە مۇمكىن ەمەس، سەبەبى ارمەنيا كونستيتۋتسياسىندا ازەربايجاننىڭ اۋماقتىق تۇتاستىعىنا كۇمان كەلتىرەتىن باپ بار.
ازەربايجاننىڭ باستى شارتى - ارمەنيا كونستيتۋتسياسىنا وزگەرىستەر ەنگىزۋ. ياعني، ازەربايجانعا اۋماقتىق تالاپ قويۋدى جوققا شىعاراتىن كونستيتۋتسيالىق رەفورما قاجەت. بۇل وزگەرىستەر ەنگىزىلگەننەن كەيىن عانا رەسمي باكۋ تۇپكىلىكتى بەيبىت كەلىسىمگە قول قويۋعا دايىن بولادى.
- ءبىز ارمەنيادان ءتيىستى تۇزەتۋلەر ەنگىزۋدى كۇتەمىز. بۇل كەلىسسوز ۇدەرىسىنىڭ اياقتالعانىن جانە وڭىردە جاڭا ءداۋىردىڭ باستالعانىن بىلدىرەتىن بەلگى بولادى، - دەپ مالىمدەدى اليەۆ.
پرەزيدەنت سونداي-اق، قۇجاتتىڭ ا ق ش- تىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ قاتىسۋىمەن پارافيرلەنۋى - 30 جىلدان استام ۋاقىت ۇزىلىسپەن جالعاسقان قاقتىعىستىڭ اياقتالعانىنىڭ سيمۆولى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ سوزىنشە، بەيبىت كەلىسىمنىڭ جۇزەگە اسىرىلۋى وڭتۇستىك كاۆكاز عانا ەمەس، ورتالىق ازيا مەن تاياۋ شىعىس ايماقتارىنا دا جاڭا مۇمكىندىكتەر اشادى.
بۇعان دەيىن ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى بەيبىت كەلىسىم ءۇشىن كونستيتۋتسياعا وزگەرىس ەنگىزۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەگەن بولاتىن.
ايتا كەتەيىك، 8-تامىزدا ازەربايجان پرەزيدەنتى، ارمەنيا پرەمەر- ءمينيسترى جانە ا ق ش پرەزيدەنتى ۆاشينگتوندا باكۋ مەن ەريەۆان اراسىنداعى قاتىناستاردى بەيبىت جولمەن رەتتەۋ تۋرالى بىرلەسكەن دەكلاراتسياعا قول قويعان.