ازەربايجان اۋماعىنا يراننىڭ ۇشۋ اپپاراتى قۇلادى
استانا. KAZINFORM - ازەربايجاننىڭ ناحچىۆان اۆتونوميالىق رەسپۋبليكاسىندا پيلوتسىز ۇشۋ اپپاراتتارى (پ ۇ ا) اپاتقا ۇشىرادى. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، ولار يران قارۋلى كۇشتەرىنە تيەسىلى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ باكۋدەگى ءتىلشىسى.
ب ا ق حابارلامالارىنا سايكەس، وقيعا ناحچىۆان حالىقارالىق اۋەجايى مەن وعان جاقىن ورنالاسقان اۋىلداردىڭ ماڭىندا بولعان. درونداردىڭ ءبىرى ناحچىۆان حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ تەرمينال عيماراتىنا، ال ەكىنشىسى شەكەراباد اۋىلىنداعى مەكتەپتىڭ ماڭىنا قۇلاعان.
وقيعا سالدارىنان ەكى بەيبىت تۇرعىن جاراقات الدى. قۇتقارۋ قىزمەتتەرى مەن ءورت سوندىرۋشىلەر وقيعا ورنىنا دەرەۋ جەتتى، زالالدى باعالاۋ جانە تازالاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
وقيعاعا جاۋاپ رەتىندە ازەربايجان سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى درون شابۋىلىن قاتاڭ ايىپتايتىن رەسمي مالىمدەمە جاسادى.
- ءبىز يران اۋماعىنان جاسالعان، اۋەجاي عيماراتىنا زاقىم كەلتىرگەن جانە ەكى بەيبىت تۇرعىننىڭ جاراقات العان بۇل درون شابۋىلدارىن قاتاڭ ايىپتايمىز. ازەربايجان اۋماعىنا جاسالعان بۇل شابۋىل حالىقارالىق قۇقىق نورمالارى مەن قاعيداتتارىنا قايشى كەلەدى جانە ايماقتاعى شيەلەنىستى ۋشىقتىرادى، - دەلىنگەن سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمدەمەسىندە.
ازەربايجان سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى باكۋ يران تاراپىنان وقيعانى تەز ارادا انىقتاۋدى، ءتيىستى تۇسىنىكتەمە بەرۋدى جانە بولاشاقتا مۇنداي وقيعالاردىڭ قايتالانۋىنا جول بەرمەۋ ءۇشىن دەرەۋ شارالار قابىلداۋدى تالاپ ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ازەربايجان سونىمەن قاتار ءتيىستى جاۋاپ شارالارىن قابىلداۋ قۇقىعىن وزىندە قالدىراتىنىن مالىمدەدى.
ديپلوماتيالىق جاۋاپ رەتىندە يراننىڭ ازەربايجانداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى مودجتابا دەميرچيلۋ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنە شاقىرىلىپ، وندا نارازىلىق ءبىلدىرىلىپ، وعان ءتيىستى نوتا تاپسىرىلدى.
ءبىرقاتار ازەربايجان ب ا ق- تارىنىڭ حابارلاۋىنشا، شابۋىل باستاپقىدا بولجانعانداي «شاحەد» سەريالى دروندارمەن ەمەس، ايتارلىقتاي قاشىقتىققا ۇشاتىن «اراش-2» شابۋىلداۋشى ۇشاقتارىمەن جاسالعان بولۋى مۇمكىن.
وقيعا ايماقتاعى جالپى شيەلەنىس پەن تاياۋ شىعىستاعى شيەلەنىسۋدىڭ جالعاسۋى اياسىندا بولدى. ازەربايجان بيلىگى جاعدايدىڭ باقىلاۋدا ەكەنىن جانە وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن ءتيىستى ورگاندار مۇقيات تەكسەرىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن يران پرەزيدەنتىنىڭ دوستاس جانە كورشىلەس ەلدەرگە ۇندەۋ جاساعانىن حابارلاعان ەدىك.