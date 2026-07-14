ازەربايجان پرەزيدەنتى قازاقستاننىڭ ەكىجاقتى جوبالارداعى ستراتەگيالىق ءرولىن اتاپ ءوتتى
استانا. قازاقپارات - III شۋشا جاھاندىق مەديافورۋمىندا سويلەگەن سوزىندە ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ قازاقستان مەن ازەربايجان اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىن جانە ازات ەتىلگەن اۋماقتاردى قالپىنا كەلتىرۋدەن باستاپ ءىرى كولىك، ەنەرگەتيكا جانە سيفرلىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا دەيىنگى كوپتەگەن باعىتتى قامتيتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يلحام اليەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆقا جانە قازاق حالقىنا قاراباقتى قالپىنا كەلتىرۋگە كورسەتكەن قولداۋى ءۇشىن العىس ايتتى.
- قاراباقتى قالپىنا كەلتىرۋگە كورسەتكەن كومەگى ءۇشىن قازاقستان پرەزيدەنتىنە العىسىمىزدى بىلدىرەمىز. قازاقستان فيزۋلي قالاسىندا قازاق حالقىنىڭ كورنەكتى پەرزەنتى قۇرمانعازىنىڭ ەسىمى بەرىلگەن بالالار شىعارماشىلىق ورتالىعىن سالىپ بەردى. ءبىز ونى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆپەن بىرگە اشتىق. ازات ەتىلگەن اۋماقتاردى قالپىنا كەلتىرۋگە قولداۋ كورسەتكەن باۋىرلاس قازاق حالقىنا ريزاشىلىعىمىزدى بىلدىرەمىز،- دەدى يلحام اليەۆ.
ازەربايجان پرەزيدەنتى ەكى ەل باسشىلارى اراسىنداعى سەنىمدى جەكە قارىم- قاتىناس ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق پەن وڭىرلىك ءوزارا ءىس-قيمىلدى نىعايتۋدىڭ ماڭىزدى فاكتورى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كاسپي تەڭىزىنىڭ جاعالاۋىندا ورنالاسقان قازاقستان مەن ازەربايجان ءىرى كولىك جوبالارىن جۇزەگە اسىرۋدا شەشۋشى ءرول اتقارادى.
- ءبىزدىڭ ەلدەر اراسىنداعى بەلسەندى ىنتىماقتاستىقسىز كاسپي وڭىرىندەگى كەز كەلگەن ءىرى كولىك جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ مۇمكىن بولماس ەدى،-دەدى يلحام اليەۆ.
پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ پورتتارى مەن لوگيستيكالىق ينفراقۇرىلىمدى بەلسەندى تۇردە جاڭعىرتىپ جاتقانىن ايتتى. سونداي-اق ول قازاقستان، ازەربايجان، گرۋزيا جانە تۇركيا اراسىنداعى ءتورتجاقتى ىنتىماقتاستىق فورماتىنىڭ تابىستى جۇمىس ىستەپ جاتقانىن جەتكىزدى. ونىڭ اياسىندا تاريفتىك ساياساتتى ۇيلەستىرۋ، سيفرلاندىرۋ، اكىمشىلىك راسىمدەردى جەڭىلدەتۋ جانە جۇك تاسىمالىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماسەلەلەرى قاراستىرىلىپ كەلەدى.
يلحام اليەۆ 2024-جىلى قازاقستان، ازەربايجان جانە وزبەكستان باسشىلارى كاسپي تەڭىزىنىڭ تابانى ارقىلى ەنەرگەتيكالىق ءدالىز سالۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويعانىن ەسكە سالدى. سونىمەن قاتار كاسپي تەڭىزىنىڭ تۇبىمەن قازاقستان مەن ازەربايجاندى جالعايتىن تالشىقتى-وپتيكالىق كابەل تارتۋ جوباسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. بۇل جوبا ءوڭىردىڭ تسيفرلىق ينفراقۇرىلىمىنىڭ ماڭىزدى بولىگىنە اينالماق.
ازەربايجان پرەزيدەنتى قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستان مۇنايىنىڭ ازەربايجان اۋماعى ارقىلى تاسىمالدالىپ جاتقانىن ايتىپ، بۇل ەكى ەلدىڭ ەنەرگەتيكا جانە كولىك سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىعىنىڭ جوعارى دەڭگەيىن كورسەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
جۋىردا قازاقستانعا جاساعان ساپارى تۋرالى ايتا كەلە، يلحام اليەۆ تۇركىستان قالاسىنىڭ تاريحي كەلبەتى مەن قازاقستاندىقتاردىڭ مادەني مۇراعا دەگەن ۇقىپتى كوزقاراسىنا ەرەكشە ءتانتى بولعانىن جەتكىزدى.
- ازەربايجان مەن قازاقستان اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ دامىپ كەلە جاتقانىنا شىن جۇرەكتەن قۋانىشتىمىن. باۋىرلاس قازاقستانعا جاڭا تابىستار مەن وركەندەۋ تىلەيمىن، - دەدى ازەربايجان پرەزيدەنتى III شۋشا جاھاندىق مەديافورۋمىندا.
بۇعان دەيىن قازاقستان مەن ازەربايجان اراسىنداعى اۋە قاتىناسى كەڭەيىپ، الداعى ۋاقىتتا اقتوبە مەن اتىراۋدان باكۋگە جاڭا تۇراقتى رەيستەر اشىلاتىنىن جازعان ەدىك.