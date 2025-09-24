ازاماتتار مەن شەتەلدىكتەردىڭ كولەڭكەلى كىرىسىن انىقتاۋدىڭ جاڭا جۇيەسى ەنگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - كولەڭكەلى ەكونوميكانى انىقتاۋ ادىستەمەلەرىنە وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. ەندى ولار جاسىرىن كىرىستەردى دالىرەك انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى جانە زاڭسىز بيزنەستىڭ جاڭا نىساندارىن ەسكەرەتىن بولادى. بۇل تۋرالى جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەشەندى شارالار جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ نۇسقاماسى بويىنشا قابىلداندى.
جوعارى اۋديتورلىق پالاتا وتكەن جىلدىڭ سوڭىندا كولەڭكەلى ەكونوميكاعا قارسى كۇرەس بويىنشا مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ تيىمدىلىگىنە اۋديت جۇرگىزدى. تەكسەرۋ بارىسىندا جاسىرىن جانە زاڭسىز كىرىستەردى ەسەپتەۋدىڭ قولدانىستاعى ادىستەمەلەرى ەسكىرىپ، كولەڭكەلى اقشانىڭ كوپتەگەن ناقتى كوزىن ەسكەرمەيتىنى انىقتالدى. وسىعان بايلانىستى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنا ولاردى قايتا قاراۋ تاپسىرىلدى.
ناتيجەسىندە باقىلانبايتىن ەكونوميكانى باعالاۋ ادىستەمەسى جاڭارتىلدى. بۇرىن ول ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە بوس ۋاقىت وتكىزۋ سالالارىن تولىق قامتىماعان. ەندى وسى باعىتتاردى ەسەپتەۋ الگوريتمدەرى وزەكتىلەندىرىلىپ، تولىقتىرىلدى.
سونىمەن قاتار:
- تاۋارلاردى قايتا ساتۋ ءۇشىن اكەلەتىن جەكە تۇلعالاردىڭ؛
- مال وسىرۋمەن، ەت ساتۋمەن، كارتوپ جانە مايلى داقىلدار وسىرۋمەن اينالىساتىن اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارلارىن وندىرۋشىلەردىڭ؛
- دەمالىس جانە ويىن-ساۋىق ۇيىمداستىرۋ، كولىك جۋۋ بويىنشا قىزمەت كورسەتەتىن كاسىپكەرلەردىڭ؛
- ق ر اۋماعىندا تابىس تاباتىن شەتەل ازاماتتارىنىڭ جاسىرىن كىرىسىن ەسەپكە الۋدىڭ جاڭا تاسىلدەرى ەنگىزىلدى.
مۇنىڭ ءبارى رەسمي ستاتيستيكاعا تۇسپەيتىن كىرىس كولەمىن ءدال باعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سونىمەن قاتار زاڭسىز قىزمەت كولەمىن باعالاۋ ادىستەمەسىنە كوپتەگەن وزگەرىس ەنگىزىلدى. جاڭا فاكتورلار ەسكەرىلىپ، كەمشىلىكتەر تۇزەتىلدى:
- تىيىم سالىنعان زاتتاردىڭ قولدانىستاعى تىزبەسى بويىنشا سينتەتيكالىق ەسىرتكى اينالىمىنىڭ ەسەبى قايتا قارالدى؛
- ەسىرتكىگە تاۋەلدىلەر سانى تۋرالى دەرەككوزدەر ناقتىلاندى؛
- ەسىرتكى تاۋارلارىن ءوندىرۋ ەسەبى قايتا قارالدى؛
- زاڭسىز اعاش كەسۋ، براكونەرلىك جانە بالىق ءوندىرىسى بويىنشا ساناۋ فورمۋلالارى تۇزەتىلدى؛
- كونترافاكتى، قولدان جاسالعان تاۋارلار جانە پيراتتىق كوشىرمەلەر بويىنشا دەرەككوزدەر ناقتىلاندى.
- شاعىن كاسىپورىندار بويىنشا دەرەكتەر جيناۋدى تۇزەتۋ باعىتى جەكە قارالدى. بۇرىن ولاردىڭ اۆتوموبيل ساتۋ مەن جوندەۋ سالاسىنداعى قىزمەتى ىرىكتەلىپ ەسەپكە الىنعان، ەندى ستاتيستيكا تولىعىمەن جينالادى. بۇل باقىلانبايتىن ەكونوميكانى ەسەپتەۋدە جول بەرىلەتىن بۇرمالاۋدى جويۋ ءۇشىن قاجەت.
قابىلدانعان وزگەرىستەر مەملەكەتكە كولەڭكەلى ەكونوميكانىڭ اۋقىمىن دالىرەك باعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جاڭا دەرەكتەردىڭ نەگىزىندە ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگاندار اناعۇرلىم ۋاقىتىلى جانە ءتيىمدى شارالار قابىلداي الادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مەملەكەتتىك اۋديت قورىتىندىلارى بويىنشا بەرىلگەن باسقا تاپسىرمالاردىڭ ورىندالۋى باقىلاۋدا بولادى.