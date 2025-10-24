گازاداعى دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىن قالپىنا كەلتىرۋگە 7 ميلليارد دوللار قاجەت - د د ۇ
استانا. KAZINFORM - گازا سەكتورىنداعى دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن قالپىنا كەلتىرۋگە كەتەتىن شىعىن كەم دەگەندە 7 ميلليارد دوللاردى قۇرايدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
بۇل تۋرالى دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ (د د ۇ) باس ديرەكتورى تەدروس ادحانوم گەبرەيەسۋس مالىمدەدى.
- گازانىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن قالپىنا كەلتىرۋدىڭ جالپى قۇنى كەم دەگەندە 7 ميلليارد دوللاردى قۇرايدى، - دەدى ول جەنيەۆادا وتكەن بريفينگتە.
دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى بۇعان دەيىن 41 ناۋقاس پەن ولاردىڭ جانىنداعى 145 ادامدى بىرنەشە ەلگە ەۆاكۋاتسيالاۋعا كومەكتەسكەن. دەگەنمەن، 15000 ناۋقاس، ونىڭ ىشىندە 4000 بالا گازادان تىس جەردە ەمدەلۋگە مۇقتاج، دەپ اتاپ ءوتتى ۇيىم باسشىسى. ول سونداي-اق ەۆاكۋاتسيانى كۇتىپ جاتقان 700 دەن استام ادامنىڭ قازا تاپقانىن حابارلادى.
ب ۇ ۇ، ەۋروپالىق وداق جانە دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ باعالاۋىنشا، گازانى تولىق قالپىنا كەلتىرۋگە شامامەن 70 ميلليارد دوللار قاجەت. الايدا بۇل قاراجاتقا سەكتوردىڭ بارلىق ايماعى قالپىنا كەلتىرىلمەيدى.
ايتا كەتەيىك، گازا سەكتورىندا ءبىتىم جاريالانعاننان كەيىن 87 پالەستينالىق قازا تاپتى.
يزرايل كەپىلگە الىنعانداردىڭ دەنەسىن حاماس-قا تاپسىرعاننان كەيىن گازا سەكتورىنا گۋمانيتارلىق كومەك كولەمىن ارتتىرۋعا رۇقسات بەردى.