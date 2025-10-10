گازاداعى اتىستى توقتاتۋ كەلىسىمى كۇشىنە ەندى
استانا. KAZINFORM - گازا سەكتورىنداعى يزرايل مەن پالەستينا كۇشتەرى اراسىنداعى اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىم 10-قازان كۇنى جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ءتۇس كەزىندە (استانا ۋاقىتى بويىنشا 14:00) كۇشىنە ەندى.
بۇل تۋرالى يزرايل قورعانىس كۇشتەرى (IDF) حابارلادى.
كەلىسىم كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن 72 ساعات ىشىندە ءتىرى جانە ءولى يزرايلدىك تۇتقىندار بوساتىلادى.
يزرايل پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ كەڭسەسى گازادا قالعان كەپىلگە الىنعانداردى قايتارۋدى جوسپارلاعان وپەراتسيانى «شەكاراعا ورالۋ» دەپ جاريالادى.
ءوز كەزەگىندە يزرايل ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان 250 پالەستينالىق تۇتقىندى، سونداي-اق سوعىس كەزىندە تۇرمەدە وتىرعان قوسىمشا 1700 گازالىقتى بوساتۋى كەرەك.
24 ساعات ىشىندە يزرايل كۇشتەرى گازا سەكتورىنىڭ بىرنەشە ايماعىنان («سارى سىزىق» دەپ اتالاتىن) وڭتۇستىگىندەگى حان يۋنيستەن سولتۇستىكتەگى بەيت-لاحياعا دەيىن شىعارىلادى دەپ جوسپارلانعان.
كەلىسىمنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى بويىنشا يزرايل «سارى سىزىق» ايماعىنا شەگىنىپ، گازا اۋماعىنىڭ 58 پايىزىن ساقتاپ قالادى.
كەلىسىمنىڭ حاماستى قارۋسىزداندىرۋ جانە يزرايل اسكەرلەرىن گازادان تولىق شىعارۋدى قامتيتىن كەيىنگى كەزەڭدەرى ءالى كەلىسىلگەن جوق.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، يزرايل مەن حاماس اراسىنداعى اراداعى كەلىسسوزدەردىڭ ءبىرىنشى راۋندى 6-قازاندا مىسىردا ءوتتى. سارسەنبى كۇنى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يزرايل مەن حاماستىڭ گازا سەكتورى بويىنشا كەلىسسوزدىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى بويىنشا كەلىسىمگە كەلگەنىن حابارلادى.
بەيسەنبى كۇنى يزرايل ۇكىمەتى پرەمەر-مينيستر بينيامين نەتانياحۋدىڭ تولىق كابينەتى داۋىس بەرۋگە ۇسىنعان اتىستى توقتاتۋ تۋرالى ۇسىنىستى ماقۇلدادى.