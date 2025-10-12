گازاداعى اتىستى توقتاتۋ كەلىسىمى كۇشىنە ەندى
استانا. KAZINFORM - گازا سەكتورىنداعى يزرايل مەن پالەستينا كۇشتەرى اراسىنداعى اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىم 10-قازان كۇنى جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ءتۇس كەزىندە (استانا ۋاقىتى بويىنشا 14:00) كۇشىنە ەندى.
بۇل تۋرالى يزرايل قورعانىس كۇشتەرى (IDF) حابارلادى.
كەلىسىم كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن 72 ساعات ىشىندە ءتىرى جانە ءولى يزرايلدىك تۇتقىندار بوساتىلادى.
يزرايل پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ كەڭسەسى گازادا قالعان كەپىلگە الىنعانداردى قايتارۋدى جوسپارلاعان وپەراتسيانى «شەكاراعا ورالۋ» دەپ جاريالادى.
ءوز كەزەگىندە يزرايل ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان 250 پالەستينالىق تۇتقىندى، سونداي-اق سوعىس كەزىندە تۇرمەدە وتىرعان قوسىمشا 1700 گازالىقتى بوساتۋى كەرەك.
24 ساعات ىشىندە يزرايل كۇشتەرى گازا سەكتورىنىڭ بىرنەشە ايماعىنان («سارى سىزىق» دەپ اتالاتىن) وڭتۇستىگىندەگى حان يۋنيستەن سولتۇستىكتەگى بەيت-لاحياعا دەيىن شىعارىلادى دەپ جوسپارلانعان.
كەلىسىمنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى بويىنشا يزرايل «سارى سىزىق» ايماعىنا شەگىنىپ، گازا اۋماعىنىڭ 58 پايىزىن ساقتاپ قالادى.
كەلىسىمنىڭ حاماس-تى قارۋسىزداندىرۋ جانە يزرايل اسكەرلەرىن گازادان تولىق شىعارۋدى قامتيتىن كەيىنگى كەزەڭدەرى ءالى كەلىسىلگەن جوق.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، يزرايل مەن حاماس اراسىنداعى اراداعى كەلىسسوزدەردىڭ ءبىرىنشى راۋندى 6-قازاندا مىسىردا ءوتتى. سارسەنبى كۇنى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يزرايل مەن حاماس-تىڭ گازا سەكتورى بويىنشا كەلىسسوزدىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى بويىنشا كەلىسىمگە كەلگەنىن حابارلادى.
بەيسەنبى كۇنى يزرايل ۇكىمەتى پرەمەر-مينيستر بينيامين نەتانياحۋدىڭ تولىق كابينەتى داۋىس بەرۋگە ۇسىنعان اتىستى توقتاتۋ تۋرالى ۇسىنىستى ماقۇلدادى.