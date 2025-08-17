گازادا يزرايلدىڭ شابۋىلىنان قازا تاپتقاندار سانى 62 مىڭعا جاقىندادى
استانا. قازاقپارات - 2023-جىلدىڭ 7-قازانىنان بەرى يزرايلدىڭ گازا سەكتورىنا جاساعان شابۋىلىنان قازا تاپقاندار سانى كەيىنگى 24 ساعاتتا 70 كە ارتىپ، 61897 گە جەتتى، دەپ حابارلايدى Anadolu Ajans.
گازاداعى پالەستينا دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى يزرايلدىڭ جالعاسىپ جاتقان شابۋىلدارىنان قازا تاپقاندار مەن جارالانعاندار تۋرالى كەيىنگى مالىمەتتەردى بەردى.
16-تامىزدا گازا سەكتورىنداعى اۋرۋحانالارعا 70 قازا تاپقان ادامنىڭ ءمايىتى، 385 جارالى ادام جەتكىزىلگەن.
جالپى 2023-جىلدىڭ 7-قازانىنان بەرى يزرايلدىڭ گازا سەكتورىنا جاساعان شابۋىلدارىنان قازا تاپقانداردىڭ سانى 61897 گە، جارالانعاندار سانى 155660 قا جەتىپ وتىر.
يزرايل ارمياسى گازادا 19-قاڭتاردا كەلىسىلگەن اتىستى توقتاتۋ كەلىسىمىن بۇزىپ، 18-ناۋرىزدان بەرى بىرنەشە شابۋىل جاساپ، شامامەن 10362 پالەستينالىقتى ءولتىرىپ، 43619 ىن جارالاعان.
گازا سەكتورىنداعى ۇيىندىلەر استىندا ءالى دە مىڭداعان ادامنىڭ دەنەسى قالدى.
گازا گۋمانيتارلىق جاردەم قورىنىڭ يزرايل جانە ا ق ش باسشىلىعىندا گازادا قۇرىلعان «كومەك تاراتۋ پۋنكتتەرى» دەپ اتالاتىن جەرلەردە پالەستينالىقتارعا جۇيەلى تۇردە شابۋىل جاساۋىنان كەيىنگى 24 ساعاتتا 26 پالەستينالىقتىڭ قازا تاپقانى جانە 175 ادامنىڭ جارالانعانى اتاپ ءوتىلدى.
27-مامىردان بەرى قازا تاپقاندار سانى 1924 كە، جارالانعاندار سانى 14288 گە جەتتى.
سونداي-اق گازادا كەيىنگى 24 ساعاتتا تاعى 11 ادام، ونىڭ ىشىندە 1 بالا اشتىقتان قايتىس بولدى.
اشتىق پەن تاماقتانباۋ سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى 251 ادامعا جەتتى، ونىڭ 108 ءى - بالالار. وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، يزرايل گازا سەكتورىندا گۋمانيتارلىق ءبىتىم تۋرالى دەلدالداردىڭ ۇسىنىسىن قابىلدامادى.