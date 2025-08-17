ق ز
    گازادا يزرايلدىڭ شابۋىلىنان قازا تاپتقاندار سانى 62 مىڭعا جاقىندادى

    استانا. قازاقپارات - 2023-جىلدىڭ 7-قازانىنان بەرى يزرايلدىڭ گازا سەكتورىنا جاساعان شابۋىلىنان قازا تاپقاندار سانى كەيىنگى 24 ساعاتتا 70 كە ارتىپ، 61897 گە جەتتى، دەپ حابارلايدى Anadolu Ajans.

    п
    Фото: Anadolu Ajansı

    گازاداعى پالەستينا دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى يزرايلدىڭ جالعاسىپ جاتقان شابۋىلدارىنان قازا تاپقاندار مەن جارالانعاندار تۋرالى كەيىنگى مالىمەتتەردى بەردى.

    16-تامىزدا گازا سەكتورىنداعى اۋرۋحانالارعا 70 قازا تاپقان ادامنىڭ ءمايىتى، 385 جارالى ادام جەتكىزىلگەن.

    جالپى 2023-جىلدىڭ 7-قازانىنان بەرى يزرايلدىڭ گازا سەكتورىنا جاساعان شابۋىلدارىنان قازا تاپقانداردىڭ سانى 61897 گە، جارالانعاندار سانى 155660 قا جەتىپ وتىر.

    يزرايل ارمياسى گازادا 19-قاڭتاردا كەلىسىلگەن اتىستى توقتاتۋ كەلىسىمىن بۇزىپ، 18-ناۋرىزدان بەرى بىرنەشە شابۋىل جاساپ، شامامەن 10362 پالەستينالىقتى ءولتىرىپ، 43619 ىن جارالاعان.

    گازا سەكتورىنداعى ۇيىندىلەر استىندا ءالى دە مىڭداعان ادامنىڭ دەنەسى قالدى.

    گازا گۋمانيتارلىق جاردەم قورىنىڭ يزرايل جانە ا ق ش باسشىلىعىندا گازادا قۇرىلعان «كومەك تاراتۋ پۋنكتتەرى» دەپ اتالاتىن جەرلەردە پالەستينالىقتارعا جۇيەلى تۇردە شابۋىل جاساۋىنان كەيىنگى 24 ساعاتتا 26 پالەستينالىقتىڭ قازا تاپقانى جانە 175 ادامنىڭ جارالانعانى اتاپ ءوتىلدى.

    27-مامىردان بەرى قازا تاپقاندار سانى 1924 كە، جارالانعاندار سانى 14288 گە جەتتى.

    سونداي-اق گازادا كەيىنگى 24 ساعاتتا تاعى 11 ادام، ونىڭ ىشىندە 1 بالا اشتىقتان قايتىس بولدى.

    اشتىق پەن تاماقتانباۋ سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى 251 ادامعا جەتتى، ونىڭ 108 ءى - بالالار. وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، يزرايل گازا سەكتورىندا گۋمانيتارلىق ءبىتىم تۋرالى دەلدالداردىڭ ۇسىنىسىن قابىلدامادى.

    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
