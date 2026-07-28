گازادا قيراعان عيمارات استىنان ەكى اۋلەتتىڭ 99 مۇشەسىنىڭ ءمايىتى شىعارىلدى
استانا. KAZINFORM - گازا سەكتورىنىڭ وڭتۇستىگىندەگى سابرا اۋدانىندا ورنالاسقان ءابۋ شەريا مەن ءال-حاساينە اۋلەتتەرىنە تيەسىلى قيراعان عيماراتتىڭ ۇيىندىسىنەن وسى ەكى وتباسىنىڭ 99 مۇشەسىنىڭ ءمايىتى شىعارىلدى، دەپ حابارلايدى پالەستينالىق WAFA اگەنتتىگى.
اقپارات اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ توپتارى قالانىڭ وڭتۇستىگىندەگى سابرا اۋدانىندا يزرايل سوققىسىنان قيراعان عيماراتتىڭ ءۇيىندىسىن ارشۋ جۇمىستارىن جۇرگىزدى.
2023-جىلعى قازاننان 2025-جىلعى 7-ماۋسىمعا دەيىن يزرايل اۆياتسياسىنىڭ سوققىلارىنا ۇشىراعان بۇل عيماراتتا ونداعان ادام قازا تاپقان. قازا تاپقانداردىڭ باسىم بولىگىنىڭ مايىتتەرى ءۇيىندى استىندا قالىپ قويعان.
ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ توپتارى تەحنيكالىق قيىندىقتار مەن وپەراتسيانىڭ كۇردەلىلىگىن اتاپ ءوتىپ، يزرايلدىڭ گازا سەكتورىنا جاساعان شابۋىلدارى سالدارىنان قيراعان عيماراتتاردىڭ ۇيىندىلەرىنىڭ استىندا ءالى دە مىڭداعان ادامنىڭ ءمايىتى جاتقانىن مالىمدەدى.
گازاداعى ءۇيىندى ماسەلەسى
يزرايلدىڭ شابۋىلدارى سالدارىنان گازادا 50-68 ميلليون تونناعا دەيىن ءۇيىندى پايدا بولدى. سول ۇيىندىلەردىڭ استىندا ءالى كۇنگە دەيىن شىعارىلۋىن كۇتىپ جاتقان شامامەن 8500 ادامنىڭ ءمايىتى بار.
وتكەن جىلى قازاندا جاسالعان اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمنىڭ العاشقى كەزەڭىندە وڭىرگە اۋىر تەحنيكانى كىرگىزۋ قاراستىرىلعانىنا قاراماستان، يزرايل شەكارا وتكەلدەرىن جابىق ۇستاپ، قالاعا گۋمانيتارلىق كومەكتىڭ جەتكىزىلۋىنە مۇمكىندىك بەرمەي وتىر.
قازىرگى جاعدايدا وڭىردەگى جالعىز اۋىر تەحنيكامەن ىزدەستىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتقان ازاماتتىق قورعانىس بولىمشەلەرى حالىقارالىق قاۋىمداستىق قاجەتتى تەحنيكالىق قولداۋ كورسەتكەن جاعدايدا عانا بىرنەشە جىلعا سوزىلۋى مۇمكىن بۇل جۇمىستى شامامەن ءۇش ايدىڭ ىشىندە اياقتاي الاتىنىن مالىمدەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن يزرايلدىڭ گازا سەكتورىنا جاساعان كەزەكتى سوققىلارىنان 7 پالەستينالىقتىڭ قازا تاپقانى بەلگىلى بولدى.