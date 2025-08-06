گازا سەكتورىندا گۋمانيتارلىق جۇك كولىگى اۋدارىلىپ، 20 ادام مەرت بولدى
استانا. KAZINFORM - گازا بيلىگى يزرايلدى ادەيى حاوس تۋدىرىپ، سەكتوردى قىلمىستىق جولمەن بلوكاداعا اينالدىرىپ وتىر، دەپ ايىپتادى.
گازا سەكتورىندا ازىق-تۇلىك تاراتاتىن گۋمانيتارلىق جۇك كولىگى اۋدارىلىپ، 20 پالەستيندىك قازا تاپتى. وقيعا ءالى كۇنگە دەيىن جالعاسىپ كەلە جاتقان گۋمانيتارلىق بلوكادا جاعدايىندا بولدى.
گازا ۇكىمەتىنىڭ مەدياوفيسى تاراتقان مالىمدەمەدە يزرايل ارمياسى گۋمانيتارلىق كومەكتىڭ جەتكىزىلۋىن ءالى دە شەكتەپ، ايماقتاعى گۋمانيتارلىق داعدارىستى ۋشىقتىرىپ وتىرعانى ايتىلعان. اتاپ ايتقاندا، يزرايل اشتىقتان زارداپ شەككەن اۋداندارعا ساناۋلى عانا كولىك جىبەرە وتىرىپ، ولاردىڭ ومىرىنە قاۋىپ ءتوندىرىپ وتىرعانى حابارلانعان.
«يزرايل وككۋپاتسياسى مەن ادەيى ۇيىمداستىرىلعان تارتىپسىزدىك سالدارىنان دەير ەل-بالاح اۋدانىندا گۋمانيتارلىق كولىك بۇرىن بومبالانعان، ءجۇرىپ وتۋگە جارامسىز جولعا باعىتتالعان. كولىك تاماق الۋعا ۇمتىلعان پالەستيندىكتەردىڭ ۇستىنە اۋدارىلىپ، 20 ادام مەرت بولدى، ونداعان ادام جاراقات الدى»، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
گازا سەكتورىنىڭ بيلىگى يزرايلدى اشارشىلىقتى ادەيى ۇيىمداستىردى دەپ ايىپتاپ وتىر جانە بۇل ارەكەتتىڭ سالدارىنان 2,4 ميلليون ادامنىڭ ومىرىنە قاۋىپ تونگەن. سونداي-اق گازا بيلىگىنىڭ پىكىرىنشە، يزرايل تاراپى ازىق-تۇلىك، ءدارى-دارمەك پەن العاشقى قاجەتتى زاتتاردىڭ جەتكىزىلۋىنە كەدەرگى كەلتىرىپ وتىر.
مالىمدەمەدە حالىقارالىق قاۋىمداستىقتىڭ گۋمانيتارلىق اپاتتى كورە تۇرا، ءۇنسىز وتىرعانى، ايۋاندىق ارەكەتتەردىڭ شەكتەن شىققانى ەرەكشە ايتىلادى.
گازا بيلىگى بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىن جانە حالىقارالىق قۇقىق قورعاۋ ۇيىمدارىن يزرايلدىڭ ارەكەتتەرىن توقتاتۋ، گۋمانيتارلىق كومەكتىڭ كەدەرگىسىز جەتكىزىلۋىن قامتاماسىز ەتۋ، سونداي-اق شەكارانىڭ تۇراقتى اشىق بولۋى ءۇشىن دەرەۋ شارا قولدانۋعا شاقىردى.
«بولىپ جاتقان جاعدايعا بەيجاي قاراۋ، ءۇنسىز قالۋ نەمەسە ەلەمەۋ - بۇل ءيزرايلدىڭ گازا سەكتورىندا جاساپ جاتقان قىلمىستارىنا تىكەلەي نەمەسە جاناما قاتىسۋ دەگەن ءسوز»، - دەدى جەرگىلىكتى بيلىك وكىلدەرى.