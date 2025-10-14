گازا سەكتورىندا اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلدى
استانا. KAZINFORM - گازا سەكتورىندا تاتۋلاسۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلۋى مىسىردا وتكەن ءساميتتىڭ باستى وقيعاسى بولدى، دەپ حابارلايدى Kazinfrom اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پەن مىسىر، قاتار مەن تۇركيا باسشىلارى گازادا اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمدەردى بەكىتەتىن قۇجاتقا قول قويدى. قول قويۋ ءراسىمى قىزىل تەڭىز جاعالاۋىندا مىسىردىڭ كۋرورتتى شارم- ەش- شەيح قالاسىندا 13- قازان كۇنى باستالعان «بەيبىتشىلىك - 2025» حالىقارالىق ءسامميتىنىڭ اياسىندا ءوتتى.
قۇجاتقا قول قويماس بۇرىن دونالد ترامپ ونىڭ اۋقىمدى ءارى گازا سەكتورىنىڭ بولاشاعىنىڭ نەگىزى مەن ءتارتىبىن ايقىندايتىنىن اتاپ ءوتتى.
- مەن بۇنى ەڭ قيىن مامىلە بولادى دەپ ويلاعانمىن جانە سولاي بولدى دا. ايتا كەتەرلىك ءجايت، بۇگىن كەرەمەت كوماندا مەن مەملەكەتتەر باس قوستى، - دەپ مالىمدەدى ول.
ءىس- شاراعا 35 تەن استام مەملەكەت پەن حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ وكىلدەرى قاتىستى. ولاردىڭ اراسىندا 20 دان استام مەملەكەتتىڭ باسشىسى بار.
- بۇل كۇن - ءۇش مىڭ جىلدىقتىڭ ناتيجەسى. كەلىسىمنىڭ ناتيجەلى بولاتىنىنا سەنىمىم مول، - دەپ مالىمدەدى ترامپ قول قويۋ راسىمىندە.
ول سونىمەن قاتار بۇگىنگى كەلىسىمنىڭ تاريحي وقيعا جانە ميلليونداعان ادامنىڭ تىلەگىنە جاۋاپ بولعانىن ايتتى.
ا ق ش پرەزيدەنتى گازا سەكتورىندا سوعىستىڭ توقتاعانىن تاعى قايتالاپ، اراب جانە مۇسىلمان ەلدەرىنە وسى ىسكە قوسقان ۇلەسى ءۇشىن العىس ايتتى.
ول سونىمەن قاتار اراعايىندىق تانىتقان مىسىر مەن قاتارعا اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمنىڭ بەكىتىلۋىنە كومەكتەسكەنى ءۇشىن ءۇشىن العىس ايتتى.
مىسىر تاراپىنىڭ مالىمەتتەرى بويىنشا كەزدەسۋ بارىسىندا گازا سەكتورىن قالپىنا كەلتىرۋمەن بايلانىستى كەلىسىمدەردى جۇزەگە اسىرۋ تۋرالى بىرنەشە كونسۋلتاتسيا جۇرگىزىلدى.
مىسىر پرەزيدەنتى ابدەل فاتتاح اس- سيسي ءماجىلىستى اشا وتىرىپ، ەكى مەملەكەتتى قۇرۋ شەشىمى تۇراقتى بەيبىت ءومىر جانە پالەستينا مەن يزرايل حالىقتارىنىڭ ءۇمىتىن جۇزەگە اسىرۋدىڭ جالعىز جولى بولىپ تابىلاتىنىن مالىمدەدى.
ترامپ مىسىر كوشباسشىسىن ءتارتىپ پەن تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتە العان مىقتى جەتەكشى ەكەنىن ايتا كەلە وعان العىسىن ءبىلدىردى.
مىسىر پرەزيدەنتى دە ترامپتى ەلدىڭ ەڭ جوعارى ناگراداسى - «ءنىل وردەنىمەن» ماراپاتتادى.
🚨 BREAKING: President Trump and Middle Eastern leaders have officially SIGNED the Gaza Peace Deal, securing 47’s place in history books as the PEACE PRESIDENT— Nick Sortor (@nicksortor) October 13, 2025
Congratulations, President Trump! 🇺🇸
pic.twitter.com/pgJsEVOY0r
باسقوسۋدا يزرايل مەن حاماس وكىلدەرىنىڭ جوق بولعانى تالقىلاندى. پرەمەر- مينيستر بينيامين نەتانياحۋدىڭ كەڭسەسى ونىڭ جوقتىعىن يۋدەيلىك مەيراممەن بايلانىستىردى. الايدا ول دونالد ترامپتىڭ جەكە وزىنەن شاقىرتۋ العان بولاتىن.
بولاشاق رەتتەۋ تۋرالى ايتا كەلە ا ق ش پرەزيدەنتى بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ ەكىنشى فازاسى باستالىپ كەتكەنىن، تەرريتوريانى تازالاۋ مەن قالپىنا كەلتىرۋ قاجەت ەكەنىن جەتكىزدى.
- گازا ۇلكەن جاڭارتۋدى قاجەت ەتەدى، - دەدى ترامپ.
ا ق ش كوشباسشىسى سونىمەن قاتار يراندى بەيبىت كەلىسىمگە كەلۋ ءۇشىن وسى تاريحي ءساتتى پايدالانۋعا شاقىردى.
- سىزدەر دايىن بولعاندا ءبىز دە دايىن بولامىز. بۇل يران تاريحىندا قابىلدانعان ەڭ مىقتى شەشىم بولادى، - دەي كەلە تەگەران كەلىسسوزدەرگە كەلىسەتىن بولسا، سانكتسيالار الىناتىنىن جەتكىزدى.
شارم- ەش- شەيحتە قۇجاتقا قول قويۋ ءراسىمى دونالد ترامپتىڭ يزرايلدەن باستالعان تاياۋ شىعىسقا ساپارىنىڭ قورىتىندىسى بولدى. ول ساپار بارىسىندا كنەسەتتە ءسوز سويلەپ، «جاڭا تاياۋ شىعىستىڭ تاريحي تاڭى» دەپ مالىمدەدى.
گازا سەكتورى بويىنشا كەلىسىمگە قول قويۋ اياسىندا تەل- اۆيۆتە وتباسى مۇشەلەرى ءبىر- بىرىمەن قاۋىشىپ جاتتى. حاماس قوزعالىسى كەپىلگەن الىنعانداردان قالعان 20 ادامدى بوساتتى. ال يزرايل كەلىسىمنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭىنىڭ اياسىندا ءبىر توپ پالەستينالىق تۇتقىندى بوساتتى.