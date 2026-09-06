گازا سەكتورىندا ءۇش جىل بۇرىن قازا تاپقان 55 ادامنىڭ ءمايىتى تابىلدى
استانا. KAZINFORM - گازا سەكتورىنىڭ ازاماتتىق قورعانىس قىزمەتكەرلەرى زەيتۋن اۋدانىنداعى قيراعان عيماراتتىڭ ۇيىندىسىنەن 2023 -جىلعى قاراشادا يزرايل اسكەرىنىڭ سوققىسىنان قازا تاپقان 55 پالەستينالىقتىڭ ءمايىتىن الىپ شىقتى، دەپ حابارلايدى Anadolu.
بۇل تۋرالى ازاماتتىق قورعانىس باسقارماسىنىڭ قازا تاپقانداردىڭ ءمايىتىن ىزدەۋ جوباسىنىڭ جەتەكشىسى مۇحاممەد ابۋ دان مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قيراعان عيماراتتاعى ىزدەۋ جۇمىستارى ءۇش كۇننەن بەرى جالعاسىپ جاتىر. يزرايل شابۋىلى كەزىندە بۇل عيماراتتا اۋە سوققىلارىنان باس ساۋعالاعان 60 تان استام ادام بولعان.
ابۋ داننىڭ سوزىنشە، ءۇش جىلعا جۋىق ۋاقىتتان كەيىن تابىلعان مايىتتەر كەلەسى اپتادا ورتاق ازا تۇتۋ ءراسىمى كەزىندە جەرلەنەدى.
جوبا جەتەكشىسى قاجەتتى تەحنيكانىڭ جەتىسپەۋىنە بايلانىستى جۇمىستاردىڭ وتە كۇردەلى جاعدايدا جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ايتتى. ول حالىقارالىق ۇيىمداردى ءۇيىندى استىندا قالعان ادامداردىڭ مايىتتەرىن شىعارۋعا كومەكتەسۋگە شاقىردى.
ازاماتتىق قورعانىس باسقارماسىنىڭ باعالاۋىنشا، گازا سەكتورىنىڭ سولتۇستىك جانە ورتالىق بولىكتەرىندە يزرايل شابۋىلدارىنان قيراعان 147 عيماراتتىڭ ءۇيىندىسى استىندا 1072 ادامنىڭ ءمايىتى بولۋى مۇمكىن. ىزدەۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
2025 -جىلعى قاراشانىڭ سوڭىندا باستالعان ىزدەۋ جۇمىستارىنىڭ العاشقى كەزەڭىندە ازاماتتىق قورعانىس قىزمەتكەرلەرى ءىز- ءتۇزسىز جوعالعاندار ساناتىندا بولعان 559 ادامنىڭ شامامەن 333 ءىنىڭ ءمايىتىن ءۇيىندى استىنان شىعارعان.
گازا سەكتورى ۇكىمەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى 2025-جىلعى قازاندا يزرايل شابۋىلدارى باستالعالى ءىز-ءتۇزسىز جوعالعان پالەستينالىقتاردىڭ سانى 9,5 مىڭعا جەتكەنىن حابارلاعان ەدى. بۇل سانعا ءمايىتى ءالى ءۇيىندى استىندا جاتقان قازا تاپقاندار مەن تاعدىرى بەلگىسىز ادامدار دا كىرەدى.
ەسكە سالا كەكتەيىك، بۇعان دەيىن گازادا قيراعان عيمارات استىنان ەكى اۋلەتتىڭ 99 مۇشەسىنىڭ ءمايىتى شىعارىلعانىن جازدىق.